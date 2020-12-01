СМИ сообщили об убийстве иранского ученого оружием при помощи спутника

По информации СМИ, сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, в котором находился ученый, напали две группы вооруженных людей, расстрелявшие машину с обеих сторон. В результате нападения Фахризаде получил ранения и был госпитализирован, он скончался в больнице. Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами пообещал нанести ответный удар по врагам за эту акцию.