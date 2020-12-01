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СМИ сообщили об убийстве иранского ученого оружием при помощи спутника

Ведомости

Физик-ядерщик из Ирана Мохсен Фахризаде был убит с помощью израильского оружия, контролируемого через спутник, сообщил телеканал Al-Alam со ссылкой на источник.

«Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника», — рассказал источник телеканала. По его словам, есть доказательствах о причастности Всемирной сионистской организации к ликвидации ученого.

Отец иранской ядерной программы Мохсен Фахризаде Махабади был убит 27 ноября в городе Абсарде, в 80 км от Тегерана. Неизвестные боевики расстреляли из засады автомобильный кортеж, в котором находился Фахризаде. Официальный Тегеран обвинил в атаке Израиль. С ним соглашается The New York Times, которая приводит аналогичное мнение неназванных сотрудников американской разведки.

По информации СМИ, сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, в котором находился ученый, напали две группы вооруженных людей, расстрелявшие машину с обеих сторон. В результате нападения Фахризаде получил ранения и был госпитализирован, он скончался в больнице. Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами пообещал нанести ответный удар по врагам за эту акцию.

Ранее по теме: Иран может отменить ограничения в ядерной сфере

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных