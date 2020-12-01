СМИ сообщили об убийстве иранского ученого оружием при помощи спутника
Физик-ядерщик из Ирана Мохсен Фахризаде был убит с помощью израильского оружия, контролируемого через спутник, сообщил телеканал Al-Alam со ссылкой на источник.
«Использованное в убийстве оружие израильского производства контролировали при помощи спутника», — рассказал источник телеканала. По его словам, есть доказательствах о причастности Всемирной сионистской организации к ликвидации ученого.
Отец иранской ядерной программы Мохсен Фахризаде Махабади был убит 27 ноября в городе Абсарде, в 80 км от Тегерана. Неизвестные боевики расстреляли из засады автомобильный кортеж, в котором находился Фахризаде. Официальный Тегеран обвинил в атаке Израиль. С ним соглашается The New York Times, которая приводит аналогичное мнение неназванных сотрудников американской разведки.
По информации СМИ, сначала произошел взрыв, затем на автомобиль, в котором находился ученый, напали две группы вооруженных людей, расстрелявшие машину с обеих сторон. В результате нападения Фахризаде получил ранения и был госпитализирован, он скончался в больнице. Командующий Корпусом стражей исламской революции Хосейн Салами пообещал нанести ответный удар по врагам за эту акцию.