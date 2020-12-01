ТАСС узнал о проверке СК высказывания Навального на экстремизм

Ранее, комментируя произошедшее с Навальным, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно говорили, что ждут от Германии предоставления сведений о результатах обследования Навального. Они уточняли, что без них не могут согласиться с утверждениями иностранных специалистов, что его отравили «Новичком». Тем не менее, запрашиваемая информация так и не была получена Россией. В Германии это мотивировали тем, что подобные сведения могут быть предоставлены лишь с согласия самого Навального, которого тот не дал.