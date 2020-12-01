ТАСС узнал о проверке СК высказывания Навального на экстремизм
Следователи проводят проверку высказывания основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в передаче «Разворот» на радио «Эхо Москвы» на наличие призывов к экстремизму, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По словам источника, следствие считает, что утром 27 апреля Навальный, участвуя в прямом эфире программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы» призывал к насильственному изменению конституционного строя в России. «В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.
Навальный сейчас находится в Берлине. Там он проходит лечение после того, как попал в больницу с признаками отравления. Омские врачи назвали причиной его плохого самочувствия нарушение обмена веществ. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Российские врачи версию с отравлением исключали. В Москве требуют предоставить доказательства отравления.
Ранее, комментируя произошедшее с Навальным, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно говорили, что ждут от Германии предоставления сведений о результатах обследования Навального. Они уточняли, что без них не могут согласиться с утверждениями иностранных специалистов, что его отравили «Новичком». Тем не менее, запрашиваемая информация так и не была получена Россией. В Германии это мотивировали тем, что подобные сведения могут быть предоставлены лишь с согласия самого Навального, которого тот не дал.