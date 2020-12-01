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ТАСС узнал о проверке СК высказывания Навального на экстремизм

Ведомости

Следователи проводят проверку высказывания основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального в передаче «Разворот» на радио «Эхо Москвы» на наличие призывов к экстремизму, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. 

По словам источника, следствие считает, что утром 27 апреля Навальный, участвуя в прямом эфире программы «Разворот» на радиостанции «Эхо Москвы» призывал к насильственному изменению конституционного строя в России. «В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)», — рассказал собеседник агентства.

Навальный сейчас находится в Берлине. Там он проходит лечение после того, как попал в больницу с признаками отравления. Омские врачи назвали причиной его плохого самочувствия нарушение обмена веществ. Берлин заявил, что тот был отравлен боевым веществом из группы «Новичок». Российские врачи версию с отравлением исключали. В Москве требуют предоставить доказательства отравления.

Ранее, комментируя произошедшее с Навальным, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, а также министр иностранных дел Сергей Лавров неоднократно говорили, что ждут от Германии предоставления сведений о результатах обследования Навального. Они уточняли, что без них не могут согласиться с утверждениями иностранных специалистов, что его отравили «Новичком». Тем не менее, запрашиваемая информация так и не была получена Россией. В Германии это мотивировали тем, что подобные сведения могут быть предоставлены лишь с согласия самого Навального, которого тот не дал.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных