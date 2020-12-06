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Захарова прокомментировала призыв посольства США заморозить «Северный поток – 2»

Ведомости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook призыв главы посольства США в Германии Робин Куинвилл наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2». По мнению Куинвилл, отказ от реализации этого, в том числе политического, проекта продемонстрировал бы нежелание Европы «терпеть поведение» России.

Захарова отметила, что в 2014 г. газета The Washington Times опубликовала статью, в которой рассказывалось о памятной записке администрации Рональда Рейгана для Белого дома в июле 1981 г. Авторы документа призывали препятствовать строительству нового трубопровода из СССР в Европу, поскольку проект ослабил бы позиции Запада. Стратегия США направлена на «ограничение экономических рычагов советского влияния на Запад», утверждали в администрации Рейгана.

«Вот такая дихотомия. Российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимитизована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия», — заявила Захарова.

Ранее конгресс США согласовал новые санкции против строительства газопровода, которые вошли в проект оборонного бюджета страны на 2021 г. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г. В Еврокомиссии выступили с осуждением ужесточения санкций.

«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». Сейчас проект построен на 93%. В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США.

Ранее по теме: Конгресс США согласовал новые санкции против «Северного потока-2»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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