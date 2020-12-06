Захарова прокомментировала призыв посольства США заморозить «Северный поток – 2»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала в Facebook призыв главы посольства США в Германии Робин Куинвилл наложить мораторий на строительство газопровода «Северный поток — 2». По мнению Куинвилл, отказ от реализации этого, в том числе политического, проекта продемонстрировал бы нежелание Европы «терпеть поведение» России.
Захарова отметила, что в 2014 г. газета The Washington Times опубликовала статью, в которой рассказывалось о памятной записке администрации Рональда Рейгана для Белого дома в июле 1981 г. Авторы документа призывали препятствовать строительству нового трубопровода из СССР в Европу, поскольку проект ослабил бы позиции Запада. Стратегия США направлена на «ограничение экономических рычагов советского влияния на Запад», утверждали в администрации Рейгана.
«Вот такая дихотомия. Российская труба, куда, когда и как бы она ни шла, какими бы договорами она ни была легитимитизована, вызывает у США десятилетиями одну реакцию — политической агрессии и незаконного противодействия», — заявила Захарова.
Ранее конгресс США согласовал новые санкции против строительства газопровода, которые вошли в проект оборонного бюджета страны на 2021 г. В отношении проекта уже действует ряд ограничений, введенных американской администрацией, санкции прописаны в оборонном бюджете США на 2020 г. В Еврокомиссии выступили с осуждением ужесточения санкций.
«Северный поток – 2» — газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода составит до 55 млрд куб. м газа в год, а общий объем инвестиций – примерно $8,5 млрд. Оператор газопровода – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому». Сейчас проект построен на 93%. В США расценивают газопровод как угрозу энергетической безопасности Европы. Канцлер Германии Ангела Меркель заявляла о намерении правительства ФРГ добиться завершения строительства газопровода, несмотря на противодействие США.