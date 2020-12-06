МИД России прокомментировал позицию США по Курилам в правилах по грин-картам
МИД России счел одобрением реваншизма признание в правилах розыгрыша грин-карт россиян, рожденных на Южных Курилах, уроженцами Японии.
«Нужно еще одно доказательство, что США — ревизионистская держава? По решению 1945 г. Курильские острова отошли СССР. Сегодня госдеп ставит под сомнение итоги Второй мировой войны, поощряет реваншизм», — говорится в сообщении министерства в Twitter.
В российском МИДе посоветовали США «знать границы» и соблюдать «красные линии».
На позицию США по Курилам при розыгрыше грин-карт обратило внимание японское издание Hokkaido Shimbun. В газете отметили, что официальное разъяснение госдепартамента США по этому поводу появилось в 2018 г.
Из-за затянувшегося спора о Южных Курилах между Россией и Японией отсутствует мирный договор. Состояние войны между двумя странами было официально прекращено в 1956 г. После этого СССР и Япония возобновили в соответствии с Московской декларацией дипломатические отношения.
Согласно японской позиции, Россия должна передать Японии четыре южных острова Курильской гряды. Россия же признает декларацию СССР 1956 г., где говорится о возможности передачи двух островов после заключения мирного договора.