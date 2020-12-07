РБК узнал о возможной смене половины состава ЦИК
Как уточняет издание, согласно действующему законодательству «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», Центризбирком состоит из 15 членов, пятеро назначаются Госдумой, пятеро — Советом Федерации, еще пятеро — президентом России.
Кто, по данным издания, может покинуть ЦИК:
Заместитель председателя ЦИК Эллы Памфиловой Николай Булаев
Секретарь ЦИК Майя Гришина
Представитель ЛДПР в ЦИК Сергей Сироткин — его может сменить депутат Госдумы Александр Курдюмов
Представитель «Единой России» в ЦИК Валерий Крюков
Представитель «Единой России» в ЦИК Валерий Гальченко
Член ЦИК Александр Клюкин
Член ЦИК Сиябшах Шапиев
Член ЦИК Борис Эбзеев
Одной из причин обновления состава ЦИК может стать «замещение части людей, которые на момент своего назначения считались близкими Володину», пишет РБК со ссылкой на политолога Александра Пожалова. По его мнению, новый состав ЦИК должен будет проявлять меньшую, чем прежний, законодательную инициативность в публичном поле, особенно в предложениях по либерализации избирательного законодательства, «которые явно не соответствовали стремлениям Кремля и «Единой России» повысить управляемость выборов», утверждает политолог.
Ранее источники «Ведомостей», близкие к ЦИК и администрации президента, сообщили, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова с высокой вероятностью будет переназначена в состав комиссии при ротации ЦИК в марте 2021 г. Источник, близкий к администрации сказал, что Памфилова — удобный председатель ЦИК, а «основные решения в этой сфере все равно принимают другие люди». При этом к Памфиловой сложное отношение из-за случающейся неразберихи в работе комиссии, говорит другой источник «Ведомостей»: «Например, на вопросы электоральных юристов, уточняющие технические моменты, могут приходить диаметрально противоположные ответы от сотрудников аппарата».