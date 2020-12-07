РБК узнал о возможной смене половины состава ЦИК

Ранее источники «Ведомостей», близкие к ЦИК и администрации президента, сообщили, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова с высокой вероятностью будет переназначена в состав комиссии при ротации ЦИК в марте 2021 г. Источник, близкий к администрации сказал, что Памфилова — удобный председатель ЦИК, а «основные решения в этой сфере все равно принимают другие люди». При этом к Памфиловой сложное отношение из-за случающейся неразберихи в работе комиссии, говорит другой источник «Ведомостей»: «Например, на вопросы электоральных юристов, уточняющие технические моменты, могут приходить диаметрально противоположные ответы от сотрудников аппарата».