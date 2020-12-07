Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

РБК узнал о возможной смене половины состава ЦИК

Ведомости

Состав Центризбиркома, который должен обновиться в марте 2021 г., может поменяться более чем наполовину, сообщает РБК со ссылкой на источники, близких к ЦИК.

Как уточняет издание, согласно действующему законодательству «Об основных гарантиях избирательных прав граждан», Центризбирком состоит из 15 членов, пятеро назначаются Госдумой, пятеро — Советом Федерации, еще пятеро — президентом России.

Кто, по данным издания, может покинуть ЦИК:

  • Заместитель председателя ЦИК Эллы Памфиловой Николай Булаев

  • Секретарь ЦИК Майя Гришина

  • Представитель ЛДПР в ЦИК Сергей Сироткин — его может сменить депутат Госдумы Александр Курдюмов

  • Представитель «Единой России» в ЦИК Валерий Крюков

  • Представитель «Единой России» в ЦИК Валерий Гальченко

  • Член ЦИК Александр Клюкин

  • Член ЦИК Сиябшах Шапиев

  • Член ЦИК Борис Эбзеев

Одной из причин обновления состава ЦИК может стать «замещение части людей, которые на момент своего назначения считались близкими Володину», пишет РБК со ссылкой на политолога Александра Пожалова. По его мнению, новый состав ЦИК должен будет проявлять меньшую, чем прежний, законодательную инициативность в публичном поле, особенно в предложениях по либерализации избирательного законодательства, «которые явно не соответствовали стремлениям Кремля и «Единой России» повысить управляемость выборов», утверждает политолог.

Ранее источники «Ведомостей», близкие к ЦИК и администрации президента, сообщили, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова с высокой вероятностью будет переназначена в состав комиссии при ротации ЦИК в марте 2021 г. Источник, близкий к администрации сказал, что Памфилова — удобный председатель ЦИК, а «основные решения в этой сфере все равно принимают другие люди». При этом к Памфиловой сложное отношение из-за случающейся неразберихи в работе комиссии, говорит другой источник «Ведомостей»: «Например, на вопросы электоральных юристов, уточняющие технические моменты, могут приходить диаметрально противоположные ответы от сотрудников аппарата».

Ранее по теме: Элла Памфилова может вновь возглавить Центризбирком

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных