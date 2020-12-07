В штабе Тихановской сообщили о неофициальных контактах с Кремлем

«Неофициальные контакты, в принципе, были. Не с самым высоким уровнем», — сказал Добровольский, отвечая на вопрос о наличии контактов между штабом и Кремлем. Он отметил, что контакты осуществлялись на уровне экспертов и людей, которые могут повлиять на принятие решений, «но никаких значимых результатов не было».