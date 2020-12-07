В штабе Тихановской сообщили о неофициальных контактах с Кремлем
У штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской были неофициальные контакты с Кремлем, сообщил в интервью Tut.by старший политический советник Тихановской Александр Добровольский.
«Неофициальные контакты, в принципе, были. Не с самым высоким уровнем», — сказал Добровольский, отвечая на вопрос о наличии контактов между штабом и Кремлем. Он отметил, что контакты осуществлялись на уровне экспертов и людей, которые могут повлиять на принятие решений, «но никаких значимых результатов не было».
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, с которой столкнулась Белоруссия после выборов президента, не могла не вызвать обеспокоенности у Москвы. Он выразил надежду на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы «спокойно, без всяких резких движений» выстроить внутриполитический диалог и решить свои внутренние вопросы самостоятельно.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Тихановскую. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Россия признала итоги выборов.