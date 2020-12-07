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В штабе Тихановской сообщили о неофициальных контактах с Кремлем

Ведомости

У штаба бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской были неофициальные контакты с Кремлем, сообщил в интервью Tut.by старший политический советник Тихановской Александр Добровольский.

«Неофициальные контакты, в принципе, были. Не с самым высоким уровнем», — сказал Добровольский, отвечая на вопрос о наличии контактов между штабом и Кремлем. Он отметил, что контакты осуществлялись на уровне экспертов и людей, которые могут повлиять на принятие решений, «но никаких значимых результатов не было».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ситуация, с которой столкнулась Белоруссия после выборов президента, не могла не вызвать обеспокоенности у Москвы. Он выразил надежду на то, что белорусскому народу хватит политической зрелости для того, чтобы «спокойно, без всяких резких движений» выстроить внутриполитический диалог и решить свои внутренние вопросы самостоятельно.

После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента в стране начались акции протеста, которые продолжаются до сих пор. Согласно официальной статистике ЦИК, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,08% пришедших на выборы граждан Белоруссии. Еще 10,09% поддержали Тихановскую. Результаты выборов не признали США, Великобритания, Евросоюз и ряд других стран. Россия признала итоги выборов.

Ранее по теме: Тихановская заявила о готовности временно возглавить Белоруссию

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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