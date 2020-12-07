Путин и Меркель обсудили ситуацию в Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщает пресс-служба Кремля.
«Подробно обсуждена ситуация вокруг Нагорного Карабаха. Владимир Путин информировал о предпринятых посреднических усилиях с целью прекращения военных действий, а также о деятельности российских миротворцев, развёрнутых по просьбе Баку и Еревана вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора», — говорится в сообщении Кремля.
Помимо этого, стороны обсудили необходимость подключения специализированных структур к работе, которой занимается созданный Россией Центр гуманитарного реагирования и выразили обоюдную готовность к сотрудничеству в рамках Минской группы ОБСЕ.
В ходе обсуждения ситуации на Украине Путин и Меркель констатировали соблюдение перемирия. При этом в ходе разговора была высказана озабоченность в связи с отсутствием програсса в реализации Минских договоренностей и решений, принятых год назад на саммите в Париже.
«Подтверждено намерение продолжить совместную работу в «нормандском формате», в том числе, по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», — добавили в Кремле. Среди других тем, затронутых лидерами, взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса. «Условлено о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности, по вопросам вакцин», — подчеркнули в пресс-службе российского лидера.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.