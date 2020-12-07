Путин и Меркель обсудили ситуацию в Карабахе

«Подтверждено намерение продолжить совместную работу в «нормандском формате», в том числе, по линии политсоветников лидеров России, ФРГ, Франции и Украины», — добавили в Кремле. Среди других тем, затронутых лидерами, взаимодействие в борьбе с распространением коронавируса. «Условлено о дальнейших контактах между министерствами здравоохранения России и ФРГ, в частности, по вопросам вакцин», — подчеркнули в пресс-службе российского лидера.