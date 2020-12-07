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Администрация Эрдогана подтвердила освобождение российских журналистов

Ведомости

Задержанные в Стамбуле журналисты российского телеканала НТВ отпущены, подтвердили в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана, передает Hurriyet.

«Двое российских граждан, задержанных в четверг при попытке осмотреть военный объект без разрешения, сегодня освобождены», — передает газета сообщение управления по связям с общественностью администрации Эрдогана. Там добавили, что «ценят сотрудничество с нашими российскими коллегами».

«Мы еще раз напоминаем о важности того, чтобы представители иностранной прессы приезжали в нашу страну с соблюдением официальных визовых правил и правил аккредитации, а также наших законов», — подчеркнули в администрации турецкого лидера.

Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что суд в Стамбуле освободил задержанных российских журналистов телеканала НТВ и постановил депортировать их из страны.

О своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула утром 3 декабря журналисты НТВ сообщили редакции сами. В Кремле заявили, что изучают обстоятельства произошедшего. По данным источника «РИА Новости» в турецком МИД, задержание произошло якобы из-за то, что журналисты не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных