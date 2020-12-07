Администрация Эрдогана подтвердила освобождение российских журналистов
Задержанные в Стамбуле журналисты российского телеканала НТВ отпущены, подтвердили в администрации президента Турции Реджепа Эрдогана, передает Hurriyet.
«Двое российских граждан, задержанных в четверг при попытке осмотреть военный объект без разрешения, сегодня освобождены», — передает газета сообщение управления по связям с общественностью администрации Эрдогана. Там добавили, что «ценят сотрудничество с нашими российскими коллегами».
«Мы еще раз напоминаем о важности того, чтобы представители иностранной прессы приезжали в нашу страну с соблюдением официальных визовых правил и правил аккредитации, а также наших законов», — подчеркнули в администрации турецкого лидера.
Ранее сегодня «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что суд в Стамбуле освободил задержанных российских журналистов телеканала НТВ и постановил депортировать их из страны.
О своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула утром 3 декабря журналисты НТВ сообщили редакции сами. В Кремле заявили, что изучают обстоятельства произошедшего. По данным источника «РИА Новости» в турецком МИД, задержание произошло якобы из-за то, что журналисты не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.