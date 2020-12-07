Администрация Эрдогана подтвердила освобождение российских журналистов

О своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула утром 3 декабря журналисты НТВ сообщили редакции сами. В Кремле заявили, что изучают обстоятельства произошедшего. По данным источника «РИА Новости» в турецком МИД, задержание произошло якобы из-за то, что журналисты не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.