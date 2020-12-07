Суд в Стамбуле освободил задержанных российских журналистов

Ранее источник «РИА Новости» в турецком МИД сообщил, что журналисты НТВ были задержаны якобы за то, что не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. О своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула утром 3 декабря журналисты сообщили редакции сами. В Кремле заявили, что изучают обстоятельства произошедшего.