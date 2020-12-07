Суд в Стамбуле освободил задержанных российских журналистов
Суд в Стамбуле освободил ранее задержанных российских журналистов телеканала НТВ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Они будут депортированы из Турции», — сказал собеседник агентства.
Информацию о планируемой депортации подтверждает сам телеканал. По его данным, прокурор отказался от обвинений против журналистов телекомпании Алексея Петрушко и Ивана Малышкина.
«Петрушко и Малышкин, по неофициальной информации, в ближайшее время будут высланы в Россию», — передает НТВ.
Ранее источник «РИА Новости» в турецком МИД сообщил, что журналисты НТВ были задержаны якобы за то, что не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. О своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула утром 3 декабря журналисты сообщили редакции сами. В Кремле заявили, что изучают обстоятельства произошедшего.