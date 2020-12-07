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Суд в Стамбуле освободил задержанных российских журналистов

Ведомости

Суд в Стамбуле освободил ранее задержанных российских журналистов телеканала НТВ, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Они будут депортированы из Турции», — сказал собеседник агентства.

Информацию о планируемой депортации подтверждает сам телеканал. По его данным, прокурор отказался от обвинений против журналистов телекомпании Алексея Петрушко и Ивана Малышкина.

«Петрушко и Малышкин, по неофициальной информации, в ближайшее время будут высланы в Россию», — передает НТВ.

Ранее источник «РИА Новости» в турецком МИД сообщил, что журналисты НТВ были задержаны якобы за то, что не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. О своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула утром 3 декабря журналисты сообщили редакции сами. В Кремле заявили, что изучают обстоятельства произошедшего.

Ранее по теме: В Кремле пообещали помочь задержанным в Турции журналистам НТВ

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных