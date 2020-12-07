В Кремле пообещали помочь задержанным в Турции журналистам НТВ

«Мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания и его причины», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, расценивается ли задержание сотрудников НТВ как недружественный шаг со стороны Турции. По его словам, в случае, если ситуацию не удастся разрешить оперативно, будет осуществлять «все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам».