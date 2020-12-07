В Кремле пообещали помочь задержанным в Турции журналистам НТВ
Российская сторона изучает обстоятельства и причины задержания в Турции журналистов НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания и его причины», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, расценивается ли задержание сотрудников НТВ как недружественный шаг со стороны Турции. По его словам, в случае, если ситуацию не удастся разрешить оперативно, будет осуществлять «все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам».
В Кремле выразили надежду, что инцидент с задержанием российских журналистов будет разрешен путем диалога. «Наши дипломаты находятся в контакте с турецкой стороной. Мы рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить. Мы рассчитываем, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены», — подчеркнул Песков.
Ранее источник «РИА Новости» в турецком МИД сообщил, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.
Репортер НТВ Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин декабря сообщили редакции о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула утром 3 декабря.