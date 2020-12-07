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В Кремле пообещали помочь задержанным в Турции журналистам НТВ

Ведомости

Российская сторона изучает обстоятельства и причины задержания в Турции журналистов НТВ Алексея Петрушко и Ивана Малышкина, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Мы продолжаем изучать обстоятельства этого задержания и его причины», — сказал Песков в ответ на вопрос журналистов о том, расценивается ли задержание сотрудников НТВ как недружественный шаг со стороны Турции. По его словам, в случае, если ситуацию не удастся разрешить оперативно, будет осуществлять «все возможные меры для оказания помощи задержанным российским журналистам».

В Кремле выразили надежду, что инцидент с задержанием российских журналистов будет разрешен путем диалога. «Наши дипломаты находятся в контакте с турецкой стороной. Мы рассчитываем, что путем диалога удастся этот инцидент решить. Мы рассчитываем, надеемся, что уже в ближайшее время наши журналисты будут отпущены», — подчеркнул Песков.

Ранее источник «РИА Новости» в турецком МИД сообщил, что задержанные в Турции журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma.

Репортер НТВ Алексей Петрушко и оператор Иван Малышкин декабря сообщили редакции о своем задержании полицейскими в пригороде Стамбула утром 3 декабря.

Ранее по теме: СМИ узнали причину задержания журналистов НТВ в Стамбуле

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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