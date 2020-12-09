Байден пообещал 100 млн прививок от коронавируса за 100 дней президентства
Кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден поставил цель провести 100 млн вакцинаций от коронавируса за первые 100 дней своего пребывания на посту президента, сообщил BBC.
Байден отметил, что первые месяцы его пребывания в должности не положат конец пандемии коронавируса, но изменят течение болезни. Также Байден повторил свое предложение ужесточить требования к ношению масок. По его словам, их ношение должно стать обязательным в зданиях, принадлежащих федеральному правительству, и в общественном транспорте.
По данным Университета Джонса Хопкинса на 9 декабря, в США выявлено более 15 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 284,4 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.
На этой неделе федеральное Управление по санитарному надзору США (FDA) решит, одобрить ли использование вакцины американской компании Pfizer и немецкой BioNTech в США. 17 декабря, регулятор рассмотрит вопрос о регистрации в стране еще одной вакцины, которую разработала американская компания Moderna. Эффективность вакцины от Pfizer и BioNTech разработчики оценили в 95%. Moderna — 94,1%.
Накануне Pfizer сообщила администрации президента США Дональда Трампа, что не сможет поставить существенное количество дополнительных доз вакцины от коронавируса до конца июня или июля 2021 г., так как их раскупили другие страны, писала The Washington Post со ссылкой на источники.
По данным Fox News, Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтону запрещается предоставлять вакцину от коронавируса другим странам раньше, чем все американцы получат к ней доступ.