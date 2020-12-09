Байден пообещал 100 млн прививок от коронавируса за 100 дней президентства

Байден отметил, что первые месяцы его пребывания в должности не положат конец пандемии коронавируса, но изменят течение болезни. Также Байден повторил свое предложение ужесточить требования к ношению масок. По его словам, их ношение должно стать обязательным в зданиях, принадлежащих федеральному правительству, и в общественном транспорте.