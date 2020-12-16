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Бывшая помощница Трампа дала Байдену совет насчет России

Ведомости

Кандидату в президенты США от демократической партии Джо Байдену не следует, подобно Бараку Обаме, пренебрежительно относиться к России, заявила бывший старший директор по России Совета нацбезопасности Белого дома Фиона Хилл, передает New York Times.

«Обама относился к России очень пренебрежительно, называл ее региональной державой. Они не желали много думать о России <…> Но мир полностью изменился. Байден не может стать второй версией Обамы. Им придется думать иначе», — сказала Хилл. 

Байден занимал пост вице-президента США при Обаме. Ранее он заявил, что планирует выдвинуть на ключевые посты в своей новой администрации многих бывших помощников Обамы. 

В статье New York Times говорится, что «эксперты по России, среди которых есть те, кто работал с Байденом, отмечают, что невозможно избежать двойного подхода к России, при котором США пытаются сдерживать амбиции Кремля, одновременно взаимодействуя с ним для решения международных проблем». 

По мнению Хилл, Россия представляет для США «гибридную угрозу». Она допустила возможное сближение позиций двух стран по вопросам противодействия изменению климата. Издание отметило, что многие из ключевых для Байдена задач потребуют сотрудничества с президентом России Владимиром Путиным. 

15 декабря коллегия выборщиков подтвердила победу Байдена на президентских выборах. Он получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270, тогда как его оппонент Дональд Трамп – 232, писал Fox News. Формально результаты будут объявлены после пересчета бюллетеней. После одобрения голосов в Конгрессе Байден вступит в должность президента США 20 января. При победе Байдена вице-президентом США станет Камала Харрис. О победе кандидата от демократов ранее объявляли американские СМИ, которые вели подсчет голосов выборщиков.

Ранее по теме: Выборщики в США проголосовали за Джо Байдена

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных