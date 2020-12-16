Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Вучич осудил отказ членов президиума Боснии от встречи с Лавровым

Ведомости

Президент Сербии Александар Вучич назвал оскорбительным отказ членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича прийти на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

«Что касается того, что произошло в Сараево <...> для нас бы было оскорбительным не встретить гостя надлежащим образом. Но каждый выбирает свой путь», — сказал Вучич по итогам переговоров с Лавровым в Белграде. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».

Ранее Лавров назвал несущественным отказ ряда членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с российской делегацией. По его мнению, политики БиГ приняли такое решение под давлением внешних сил, и оно не выражает интересы их избирателей.

Об отказе боснийских политиков от встречи сообщал телеканал Federalna.ba. По его данным, это решение они объяснили тем, что заявления Лаврова по Дейтонским соглашениям, которые были озвучены накануне, идут вразрез с позицией Боснии. 

Лавров 14 декабря после встречи с членом президиума от Сербии Милорадом Додиком заявил, что Россия полностью поддерживает Дейтонские соглашения и призывает к их соблюдению. Глава МИД добавил, что, согласно этим принципам, все проблемы, которые возникают в Боснии и Герцоговине, должны решаться во внутриполитическом диалоге, поиске баланса интересов и компромиссов.

Дейтонское мирное соглашение было подписано в 1995 г. представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Оно положило конец длившейся с 1992 г. гражданской войне в Боснии и Герцеговине.

Ранее по теме: Лавров прокомментировал отказ членов президиума БиГ от встречи с ним

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных