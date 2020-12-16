Вучич осудил отказ членов президиума Боснии от встречи с Лавровым

Лавров 14 декабря после встречи с членом президиума от Сербии Милорадом Додиком заявил, что Россия полностью поддерживает Дейтонские соглашения и призывает к их соблюдению. Глава МИД добавил, что, согласно этим принципам, все проблемы, которые возникают в Боснии и Герцоговине, должны решаться во внутриполитическом диалоге, поиске баланса интересов и компромиссов.