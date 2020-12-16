Вучич осудил отказ членов президиума Боснии от встречи с Лавровым
Президент Сербии Александар Вучич назвал оскорбительным отказ членов президиума Боснии и Герцеговины Желько Комшича и Шефика Джаферовича прийти на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
«Что касается того, что произошло в Сараево <...> для нас бы было оскорбительным не встретить гостя надлежащим образом. Но каждый выбирает свой путь», — сказал Вучич по итогам переговоров с Лавровым в Белграде. Трансляцию показал телеканал «Россия 24».
Ранее Лавров назвал несущественным отказ ряда членов президиума Боснии и Герцеговины от встречи с российской делегацией. По его мнению, политики БиГ приняли такое решение под давлением внешних сил, и оно не выражает интересы их избирателей.
Об отказе боснийских политиков от встречи сообщал телеканал Federalna.ba. По его данным, это решение они объяснили тем, что заявления Лаврова по Дейтонским соглашениям, которые были озвучены накануне, идут вразрез с позицией Боснии.
Лавров 14 декабря после встречи с членом президиума от Сербии Милорадом Додиком заявил, что Россия полностью поддерживает Дейтонские соглашения и призывает к их соблюдению. Глава МИД добавил, что, согласно этим принципам, все проблемы, которые возникают в Боснии и Герцоговине, должны решаться во внутриполитическом диалоге, поиске баланса интересов и компромиссов.
Дейтонское мирное соглашение было подписано в 1995 г. представителями Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии. Оно положило конец длившейся с 1992 г. гражданской войне в Боснии и Герцеговине.