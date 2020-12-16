Совфед одобрил закон о праве экс-президентов на пожизненное сенаторство
Совфед одобрил законопроект об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, в частности, предусматривающий право бывших президентов России становиться сенаторами и претендовать на пожизненную квоту в верхней палате. Решение было принято на 494-м заседании, трансляция которого ведется на сайте Совфеда.
Ранее законопроект прошел три чтения в Госдуме. Согласно ему, президент может назначать не более 30 членов верхней палаты парламента, из которых только семь пожизненно. Претендовать на пожизненное членство в Совфеде могут лишь граждане, обладающие выдающимися заслугами перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.
Проект федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации» внесен президентом России Владимиром Путиным в конце октября в рамках приведения законодательства в соответствие с поправками в Конституцию.