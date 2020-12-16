Совфед одобрил закон о праве экс-президентов на пожизненное сенаторство

Ранее законопроект прошел три чтения в Госдуме. Согласно ему, президент может назначать не более 30 членов верхней палаты парламента, из которых только семь пожизненно. Претендовать на пожизненное членство в Совфеде могут лишь граждане, обладающие выдающимися заслугами перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.