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Совфед одобрил закон о праве экс-президентов на пожизненное сенаторство

Ведомости

Совфед одобрил законопроект об обновленном порядке формирования верхней палаты парламента, в частности, предусматривающий право бывших президентов России становиться сенаторами и претендовать на пожизненную квоту в верхней палате. Решение было принято на 494-м заседании, трансляция которого ведется на сайте Совфеда.

Ранее законопроект прошел три чтения в Госдуме. Согласно ему, президент может назначать не более 30 членов верхней палаты парламента, из которых только семь пожизненно. Претендовать на пожизненное членство в Совфеде могут лишь граждане, обладающие выдающимися заслугами перед страной в сфере государственной и общественной деятельности.

Проект федерального закона «О порядке формирования Совета Федерации» внесен президентом России Владимиром Путиным в конце октября в рамках приведения законодательства в соответствие с поправками в Конституцию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных