Захарова прокомментировала санкции США против Турции из-за С-400
Санкции США в отношении Турции из-за покупки российских ЗРК С-400 говорят о невозможности Вашингтона выдержать конкуренцию, играя по правилам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.
«Это еще одно проявление невозможности выдерживать конкуренцию, играя по правилам. США нужны дополнительные шаги в обеспечении себе неких конкурентных преимуществ, несмотря на то, что эти шаги стоят вне закона. К ним относятся односторонние санкции и по линии ВПК», — цитирует ТАСС Захарову.
По мнению Захаровой, США используют подобную схему и в сфере СМИ, энергетики и других областях. «Везде концепция одна и та же: помогать самим себе, своим производителям, своим бизнесменам такими нелегитимными действиями», — пояснила представитель российского МИДа.
Ранее Минфин США сообщил о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира. Под санкции также попали трое чиновников секретариата оборонной промышленности Турции — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Дженкоглу и Фарук Игит.
Генсек альянса Йенс Столтенберг выразил сожаление по поводу этого решения, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что ограничительные меры США из-за С-400 являются нападением на суверенные права Турции.