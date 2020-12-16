Захарова прокомментировала санкции США против Турции из-за С-400

«Это еще одно проявление невозможности выдерживать конкуренцию, играя по правилам. США нужны дополнительные шаги в обеспечении себе неких конкурентных преимуществ, несмотря на то, что эти шаги стоят вне закона. К ним относятся односторонние санкции и по линии ВПК», — цитирует ТАСС Захарову.