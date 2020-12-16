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Захарова прокомментировала санкции США против Турции из-за С-400

Ведомости

Санкции США в отношении Турции из-за покупки российских ЗРК С-400 говорят о невозможности Вашингтона выдержать конкуренцию, играя по правилам, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге.

«Это еще одно проявление невозможности выдерживать конкуренцию, играя по правилам. США нужны дополнительные шаги в обеспечении себе неких конкурентных преимуществ, несмотря на то, что эти шаги стоят вне закона. К ним относятся односторонние санкции и по линии ВПК», — цитирует ТАСС Захарову.

По мнению Захаровой, США используют подобную схему и в сфере СМИ, энергетики и других областях. «Везде концепция одна и та же: помогать самим себе, своим производителям, своим бизнесменам такими нелегитимными действиями», — пояснила представитель российского МИДа.

Ранее Минфин США сообщил о введении санкций против секретариата оборонной промышленности Турции и его руководителя Исмаила Демира. Под санкции также попали трое чиновников секретариата оборонной промышленности Турции — Мустафа Альпер Дениз, Серхат Дженкоглу и Фарук Игит.

Генсек альянса Йенс Столтенберг выразил сожаление по поводу этого решения, а турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган высказал мнение, что ограничительные меры США из-за С-400 являются нападением на суверенные права Турции.

Ранее по теме: Эрдоган назвал санкции США по С-400 атакой на суверенитет Турции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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