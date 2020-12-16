Минобороны опровергло сообщения об окружении российских миротворцев в Карабахе
Сообщения об окружении российских миротворцев в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
«Информация о якобы окружении подразделений российских миротворческих сил кем то из сторон в Нагорном Карабахе не соответствуют действительности... Все подразделения российских миротворческих сил в Нагорном Карабахе выполняют задачи в штатном режиме, как на наблюдательных постах, так и в ходе мониторинга за соблюдением режима прекращения огня», — сообщили в военном ведомстве.
В Минобороны добавили, что режим прекращения огня соблюдается по всей линии соприкосновения.
Ранее сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские миротворцы попали в азербайджанское окружение в Карабахе, сообщал «Sputnik Армения».
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, оно положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.