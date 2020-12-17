Спецслужбы США подтвердили масштабную кибератаку на правительство

Ранее Reuters сообщал со ссылкой на источники, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, отслеживают внутреннюю переписку по электронной почте в Министерстве торговли и Министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что это произошло еще весной 2020 г. В посольстве России в Вашингтоне завили о безосновательности попыток обвинить Москву в хакерских атаках на органы госвласти США.