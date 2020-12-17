Спецслужбы США подтвердили масштабную кибератаку на правительство
Спецслужбы США официально признали факт масштабной кибератаки на американское правительство, говорится в объединенном заявлении Федерального бюро расследований (ФБР), Агентства по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры (CISA), а также Управления директора национальной разведки (DNI).
«В течение последних нескольких дней ФБР, CISA и DNI узнали о масштабной и продолжающейся кампании по кибербезопасности. Сформирована рабочая группа для координации общегосударственного реагирования на этот значительный киберинцидент», — говорится в сообщении.
«Ситуация не исчерпана, мы продолжаем работать, чтобы понять весь масштаб произошедшего», — уточнили спецслужбы в объединенном заявлении. О том, кто может стоять за кибератакой, не сообщается.
Ранее Reuters сообщал со ссылкой на источники, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, отслеживают внутреннюю переписку по электронной почте в Министерстве торговли и Министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что это произошло еще весной 2020 г. В посольстве России в Вашингтоне завили о безосновательности попыток обвинить Москву в хакерских атаках на органы госвласти США.
В посольстве России в Вашингтоне завили о безосновательности попыток обвинить Москву в хакерских атаках на органы госвласти США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что это произошло еще весной 2020 г.