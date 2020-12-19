Помпео назвал Россию врагом США
Россия входит в список врагов США, заявил госсекретарь Майк Помпео.
«Меня все время спрашивают, кто наш враг, и ответ таков: у нас есть много людей, которые хотят подорвать наш образ жизни, нашу республику, наши основные демократические принципы. Россия, безусловно, в этом списке», — приводятся слова Помпео на сайте госдепартамента.
Госсекретарь отметил, что президент России Владимир Путин «остается реальным риском» для тех американцев, которые «любят свободу». Помпео также заявил об активизации деятельности России в киберпространстве, указав на недавние сообщения о том, что Москва якобы причастна к масштабной кибератаке на американское правительство.
Ранее Reuters сообщал со ссылкой на источники, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, отслеживают внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что это произошло еще весной 2020 г.
В посольстве России в Вашингтоне завили о безосновательности попыток обвинить Москву в хакерских атаках на органы госвласти США. Позднее спецслужбы США официально признали факт масштабной кибератаки на американское правительство.