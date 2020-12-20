AP: Белый дом «в последнюю минуту» отменил публикацию о причастности России к кибератаке

Ранее Reuters сообщал со ссылкой на источники, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, отслеживают внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что это произошло еще весной 2020 г.