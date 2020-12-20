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AP: Белый дом «в последнюю минуту» отменил публикацию о причастности России к кибератаке

Ведомости

Администрация президента США Дональда Трампа «в последнюю минуту» отказалась от публикации с обвинением России в причастности к кибератакам на американские органы госвласти, сообщает AP со ссылкой на анонимный источник в Белом доме.

По информации AP, Белый дом в пятницу готовился опубликовать заявление с обвинением России в том, что она является «главным действующим лицом» в кибератаке. В последнюю минуту же им было приказано отменить публикацию документа, утверждает источник.

Трамп в субботу завил в своем Twitter, что масштабы кибератаки преувеличены «фейковыми СМИ».

«Я был полностью проинформирован, и все под контролем», — заявил он.

Американский президент также добавил, что за атакой мог стоять и Китай.

Ранее Reuters сообщал со ссылкой на источники, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, отслеживают внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что это произошло еще весной 2020 г.

В посольстве России в Вашингтоне завили о безосновательности попыток обвинить Москву в хакерских атаках на органы госвласти США. Позднее спецслужбы США официально признали факт масштабной кибератаки на американское правительство.

Ранее по теме: Помпео назвал Россию врагом США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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