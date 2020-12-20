AP: Белый дом «в последнюю минуту» отменил публикацию о причастности России к кибератаке
Администрация президента США Дональда Трампа «в последнюю минуту» отказалась от публикации с обвинением России в причастности к кибератакам на американские органы госвласти, сообщает AP со ссылкой на анонимный источник в Белом доме.
По информации AP, Белый дом в пятницу готовился опубликовать заявление с обвинением России в том, что она является «главным действующим лицом» в кибератаке. В последнюю минуту же им было приказано отменить публикацию документа, утверждает источник.
Трамп в субботу завил в своем Twitter, что масштабы кибератаки преувеличены «фейковыми СМИ».
«Я был полностью проинформирован, и все под контролем», — заявил он.
Американский президент также добавил, что за атакой мог стоять и Китай.
Ранее Reuters сообщал со ссылкой на источники, что хакеры, которые предположительно работают на Россию, отслеживают внутреннюю переписку по электронной почте в министерстве торговли и министерстве финансов США. По информации The Washington Post, к атаке причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Предполагается, что это произошло еще весной 2020 г.
В посольстве России в Вашингтоне завили о безосновательности попыток обвинить Москву в хакерских атаках на органы госвласти США. Позднее спецслужбы США официально признали факт масштабной кибератаки на американское правительство.