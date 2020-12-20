В Ереване заявили, что российских пограничников разместят на границе с Азербайджаном
Российские пограничники обеспечат безопасность движения по участку дороги Горис – Капан в Сюникской области, которая граничит с Азербайджаном, говорится в сообщении минобороны Армении.
«Безопасность участка дороги Горис – Капан протяженностью 21 км, который проходит через спорные территории, будет обеспечена российскими пограничниками», — говорится в сообщении.
В минобороны пообещали предоставить в ближайшие дни дополнительные разъяснения.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы.
Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.