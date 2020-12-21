Песков опроверг причастность России к кибератаке на правительство США
Любые обвинения в адрес России в причастности к кибератаке на американское правительство являются голословными и представляют собой следствие «слепой русофобии», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Определенно, эта дискуссия не имеет к нам никакого отношения, потому что Россия не причастна к таким атакам и, в частности, к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно: любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и, скорее, являются продолжением вот этой, знаете, слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах», — сказал он.
Отвечая на вопрос, ожидает ли Кремль каких-либо действий со стороны США ввиду хакерского скандала, Песков ответил, что действия Вашингтона в последнее время «малопрогнозируемы». «Поэтому мы ничего сказать не можем», — резюмировал он.
Ранее, 17 декабря, спецслужбы США подтвердили факт масштабной кибератаки на американское правительство. По информации The Washington Post, к произошедшему причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Reuters, в свою очередь, писал, что работающие в России хакеры отслеживают внутреннюю переписку по электронной почте в Министерстве торговли и Министерстве финансов США.
При этом американские власти в последний момент отказались выдвигать публичное обвинение в адрес России. Действующий президент США Дональд Трамп предположил, что виноват в атаке в действительности может быть Китай. Администрация новоизбранного главы государства Джо Байдена воздержалась от возложения вины на кого-либо.