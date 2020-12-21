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Песков опроверг причастность России к кибератаке на правительство США

Ведомости

Любые обвинения в адрес России в причастности к кибератаке на американское правительство являются голословными и представляют собой следствие «слепой русофобии», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Определенно, эта дискуссия не имеет к нам никакого отношения, потому что Россия не причастна к таким атакам и, в частности, к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно: любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и, скорее, являются продолжением вот этой, знаете, слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах», — сказал он.

Отвечая на вопрос, ожидает ли Кремль каких-либо действий со стороны США ввиду хакерского скандала, Песков ответил, что действия Вашингтона в последнее время «малопрогнозируемы». «Поэтому мы ничего сказать не можем», — резюмировал он.

Ранее, 17 декабря, спецслужбы США подтвердили факт масштабной кибератаки на американское правительство. По информации The Washington Post, к произошедшему причастна хакерская группировка APT29 (Cozy Bear), связанная с российской разведкой. Reuters, в свою очередь, писал, что работающие в России хакеры отслеживают внутреннюю переписку по электронной почте в Министерстве торговли и Министерстве финансов США.

При этом американские власти в последний момент отказались выдвигать публичное обвинение в адрес России. Действующий президент США Дональд Трамп предположил, что виноват в атаке в действительности может быть Китай. Администрация новоизбранного главы государства Джо Байдена воздержалась от возложения вины на кого-либо.

Ранее по теме: AP: Белый дом «в последнюю минуту» отменил публикацию о причастности России к кибератаке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных