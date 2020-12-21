Песков опроверг причастность России к кибератаке на правительство США

«Определенно, эта дискуссия не имеет к нам никакого отношения, потому что Россия не причастна к таким атакам и, в частности, к этой. Мы заявляем об этом официально и решительно: любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и, скорее, являются продолжением вот этой, знаете, слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах», — сказал он.