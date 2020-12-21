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МВД Белоруссии создало базу с данными протестующих

Ведомости

Министерство внутренних дел Белоруссии создало единую базу данных, куда заносится информация обо всех участниках несанкционированных акций, сообщил в эфире телеканала «Беларусь 1» начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Александр Купченя.

«После событий 9 августа в Министерстве внутренних дел было принято решение о создании единой базы данных по всей республике, которая бы позволяла нам учитывать информацию об этих лицах, которые были задержаны либо идентифицированы при проведении несанкционированных массовых мероприятий, и в дальнейшем использовать эту информацию для работы», — сказал он.

Согласно информации телеканала, в базу попадают, в частности, участники беспорядков, «пользователи чатов» и администраторы Telegram-каналов. В систему заносятся их пол, возраст, регион проживания, место работы или учебы и увлечения.

В МВД заявили о трех основных целях созданной базы. Первая — обеспечение контроля за действиями конкретного человека или группы лиц. Вторая — составление «социального портрета картотеки». Третья — автоматическая подготовка статистики об участниках беспорядков. В ведомстве мотивировали появление картотеки необходимостью обеспечить порядок в республике.

Массовые акции проходят в Белоруссии с 9 августа — после проведения там президентских выборов. Участники протестов требуют отставки действующего главы государства Александра Лукашенко, за которого, по официальной статистике, проголосовало 80,08% избирателей. Оппозиция во главе с экс-кандидатом в президенты Светланой Тихановской назвала выборы сфальсифицированными. Ее поддержали западные страны, которые не признали правление Лукашенко легитимным и подписали резолюцию о необходимости провести в стране новые выборы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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