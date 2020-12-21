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Госсовет разработает критерии оценки эффективности губернаторов

Ведомости

На предстоящем заседании Госсовета в новом формате будут рассматриваться критерии оценки работы глав российских регионов, сообщил секретарь Госсовета Игорь Левитин.

«Планируется обсуждение национальных проектов и мер, направленных на достижение национальных целей, а также рассмотрение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц», — сказал Левитин.

«Мы будем увязывать те задачи, которые стоят перед правительством и главами субъектов, и вырабатывать показатели и критерии, как мы будем оценивать работу губернаторов», — добавил он.

По его словам, заседание пройдет с участием глав регионов.

Помимо этого, на ближайшем заседании госсовета будут рассматриваться вопросы развития страны до 2030 года.

8 декабря закон о Госсовете подписал президент России Владимир Путин. Документ, который был разработан в развитие норм обновленной Конституции, определяет статус Госсовета как конституционного государственного органа.

Согласно закону, Госсовет формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики и социально-экономического развития государства.

Среди задач Госсовета – подготовка предложений президенту по приоритетным направлениям социально-экономического развития государства, вопросам госстроительства, а также взаимоотношений федерального центра, регионов и муниципалитетов.

21 декабря Владимир Путин утвердил новый состав Госсовета. Его председателем стал сам глава государства.

Ранее по теме: Путин утвердил состав Госсовета

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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