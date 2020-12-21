Госсовет разработает критерии оценки эффективности губернаторов
На предстоящем заседании Госсовета в новом формате будут рассматриваться критерии оценки работы глав российских регионов, сообщил секретарь Госсовета Игорь Левитин.
«Планируется обсуждение национальных проектов и мер, направленных на достижение национальных целей, а также рассмотрение показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц», — сказал Левитин.
«Мы будем увязывать те задачи, которые стоят перед правительством и главами субъектов, и вырабатывать показатели и критерии, как мы будем оценивать работу губернаторов», — добавил он.
По его словам, заседание пройдет с участием глав регионов.
Помимо этого, на ближайшем заседании госсовета будут рассматриваться вопросы развития страны до 2030 года.
8 декабря закон о Госсовете подписал президент России Владимир Путин. Документ, который был разработан в развитие норм обновленной Конституции, определяет статус Госсовета как конституционного государственного органа.
Согласно закону, Госсовет формируется президентом для обеспечения функционирования и взаимодействия органов, входящих в единую систему публичной власти, а также определения направлений внутренней и внешней политики и социально-экономического развития государства.
Среди задач Госсовета – подготовка предложений президенту по приоритетным направлениям социально-экономического развития государства, вопросам госстроительства, а также взаимоотношений федерального центра, регионов и муниципалитетов.
21 декабря Владимир Путин утвердил новый состав Госсовета. Его председателем стал сам глава государства.