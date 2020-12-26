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МИД России предложил американскому послу привиться вакциной «Спутник V»

Ведомости

МИД России посоветовал послу США в Москве Джону Салливану привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».

Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало письмо американского дипломата Санта-Клаусу, в котором он рассказал, что «вел себя хорошо, носил маску и соблюдал социальную дистанцию». Посол попросил у Санта-Клауса вакцину от коронавируса, новую хоккейную клюшку и кроссовки для бега.

«Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас», — говорится в сообщении российского МИДа в Twitter.

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В «перечне подарков» МИД указал, что «Спутник V» был одобрен для использования пациентами старше 60 лет.

О том, что Минздрав одобрил использование вакцины «Спутник V» при вакцинации людей старше 60 лет, рассказал ранее руководитель министерства Михаил Мурашко. Позднее в официальном аккаунте препарата в Twitter появилась информация о том, что эффективность вакцины для пожилых людей составляет более 90%.

Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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