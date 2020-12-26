МИД России предложил американскому послу привиться вакциной «Спутник V»
МИД России посоветовал послу США в Москве Джону Салливану привиться российской вакциной от коронавируса «Спутник V».
Так внешнеполитическое ведомство прокомментировало письмо американского дипломата Санта-Клаусу, в котором он рассказал, что «вел себя хорошо, носил маску и соблюдал социальную дистанцию». Посол попросил у Санта-Клауса вакцину от коронавируса, новую хоккейную клюшку и кроссовки для бега.
«Дорогой посол, Санта уже исполнил вашу мечту о вакцинации? Если нет, у нашего Деда Мороза есть подарки для вас», — говорится в сообщении российского МИДа в Twitter.
В «перечне подарков» МИД указал, что «Спутник V» был одобрен для использования пациентами старше 60 лет.
О том, что Минздрав одобрил использование вакцины «Спутник V» при вакцинации людей старше 60 лет, рассказал ранее руководитель министерства Михаил Мурашко. Позднее в официальном аккаунте препарата в Twitter появилась информация о том, что эффективность вакцины для пожилых людей составляет более 90%.
Первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована 11 августа. Она разработана в Центре им. Гамалеи. Сообщалось, что эффективность вакцины составила 95%, против тяжелых случаев заболевания — 100%. Также в России зарегистрирована вторая вакцина научного центра «Вектор» «ЭпиВакКорона». Сейчас она проходит пострегистрационные испытания на добровольцах 18-60 лет и группе участников старше 60 лет.