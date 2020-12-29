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В Кремле заявили об отсутствии ограничений для возвращения Навального

Ведомости

Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как любой россиянин, волен вернуться в Россию из Германии, для этого нет ограничений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Любой гражданин Российской Федерации волен возвращаться в свою страну, и здесь, конечно же, никаких ограничений ни для кого быть не может», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Просьбу прокомментировать требование ФСИН к Навальному явиться в инспекцию 28 декабря в рамках контроля за условным наказанием Песков переадресовал в само ведомство.

Ранее управление ФСИН по Москве заявило, что Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции и не исполняет возложенные на него судом обязанности. Такой вывод был сделан на основе публикации в журнале Lancet отчета о лечении Навального. В нем говорится, что политик был выписан из клиники Charite в Берлине 20 сентября, к 12 октября у него прошли «последствия болезни». Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пояснила, что ФСИН обязала основателя ФБК явиться в инспекцию 29 декабря, его испытательный срок по делу «Ив Роше» заканчивается 30 декабря. Песков требование ФСИН к основателю ФБК комментировать не стал.

Ранее по теме: ФСИН пригрозила Навальному заменой условного срока на реальный

Речь идет о приговоре по делу компании «Ив Роше». Братья Алексей и Олег Навальные в 2014 г. были признаны виновными в мошенничестве, в результате которого, по версии следствия, им удалось похитить 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании через предприятие «Главподписка». Алексей Навальный получил 3,5 года условно, его брат — такой же срок колонии.

Сейчас Навальный находится в Германии. 20 августа ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Германия этого до сих пор не сделала.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных