В Кремле заявили об отсутствии ограничений для возвращения Навального
Основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный, как любой россиянин, волен вернуться в Россию из Германии, для этого нет ограничений, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Любой гражданин Российской Федерации волен возвращаться в свою страну, и здесь, конечно же, никаких ограничений ни для кого быть не может», — сказал Песков (цитата по ТАСС). Просьбу прокомментировать требование ФСИН к Навальному явиться в инспекцию 28 декабря в рамках контроля за условным наказанием Песков переадресовал в само ведомство.
Ранее управление ФСИН по Москве заявило, что Навальный уклоняется от контроля уголовно-исполнительной инспекции и не исполняет возложенные на него судом обязанности. Такой вывод был сделан на основе публикации в журнале Lancet отчета о лечении Навального. В нем говорится, что политик был выписан из клиники Charite в Берлине 20 сентября, к 12 октября у него прошли «последствия болезни». Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш пояснила, что ФСИН обязала основателя ФБК явиться в инспекцию 29 декабря, его испытательный срок по делу «Ив Роше» заканчивается 30 декабря. Песков требование ФСИН к основателю ФБК комментировать не стал.
Речь идет о приговоре по делу компании «Ив Роше». Братья Алексей и Олег Навальные в 2014 г. были признаны виновными в мошенничестве, в результате которого, по версии следствия, им удалось похитить 26,8 млн руб. у компании «Ив Роше» и 4,5 млн руб. у Многопрофильной процессинговой компании через предприятие «Главподписка». Алексей Навальный получил 3,5 года условно, его брат — такой же срок колонии.
Сейчас Навальный находится в Германии. 20 августа ему стало плохо во время перелета из Томска в Москву, в самолете он потерял сознание, а затем впал в кому. После лечения в омской больнице Навального перевезли в клинику в Берлине. Немецкие власти заявили, что Навальный был отравлен ядом группы «Новичок». Однако российские медики не нашли в его анализах следов отравления и поставили предварительный диагноз — нарушение обмена веществ. В Москве требуют предоставить доказательства отравления. Германия этого до сих пор не сделала.