Песков ответил на предположения о возможном преемнике Путина
Рассуждения о возможном преемнике Владимира Путина на посту президента России чаще всего ничем не подкреплены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передают «РИА Новости».
«Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются ничем иным, как рассуждениями», – сказал Песков журналистам. Он отметил, что тема преемников президента традиционно вызывает «весьма живой интерес» в политологических и примыкающих к ним кругах, «поэтому это было всегда и, наверное, так всегда и будет».
Ранее глава фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что возможными преемниками Путина на посту президента страны являются премьер-министр Михаил Мишустин, министр обороны Сергей Шойгу, глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин, бывший премьер-министр Дмитрий Медведев, губернатор Тульской области Алексей Дюмин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин.
По словам Пескова, Жириновский обладает «богатейшим» политическим опытом, поэтому его предположения, возможно, основываются на этом опыте.