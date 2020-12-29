Песков ответил на предположения о возможном преемнике Путина

«Чаще всего эти рассуждения, конечно, ничем не подкреплены и являются ничем иным, как рассуждениями», – сказал Песков журналистам. Он отметил, что тема преемников президента традиционно вызывает «весьма живой интерес» в политологических и примыкающих к ним кругах, «поэтому это было всегда и, наверное, так всегда и будет».