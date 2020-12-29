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МИД расширил санкционный список невъездных граждан Германии

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Российский МИД расширил список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Ограничения введены в ответ на санкции Совета ЕС за якобы вовлеченность российской стороны в кибератаку на Бундестаг в 2015 г. 

«Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ.

В ведомстве подчеркнули, что российская сторона неоднократно обращалась к Берлину с предложением провести двусторонние экспертные консультации, которые были проигнорированы Германией.

«Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого "дела о русских хакерах" и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны», — сказали в МИД.

В случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии Россия оставляет за собой право на применение дальнейших мер реагирования, заявили в ведомстве.

22 октября Евросоюз наложил санкции на двух граждан России, одним из которых является начальник Главного управления Генштаба (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Игорь Костюков. Их обвинили в причастности к кибератаке на бундестаг в 2015 г., сообщалось в официальном журнале Европейского союза.

Ранее по теме: В Бундестаге заявили о провале санкционной политики против России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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