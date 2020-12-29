МИД расширил санкционный список невъездных граждан Германии
Российский МИД расширил список граждан Германии, которым запрещен въезд на территорию России, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства. Ограничения введены в ответ на санкции Совета ЕС за якобы вовлеченность российской стороны в кибератаку на Бундестаг в 2015 г.
«Согласно дипломатическому принципу взаимности новыми фигурантами российского стоп-листа избраны руководящие сотрудники немецких силовых и разведывательных структур, входящих в систему Министерства обороны ФРГ.
В ведомстве подчеркнули, что российская сторона неоднократно обращалась к Берлину с предложением провести двусторонние экспертные консультации, которые были проигнорированы Германией.
«Такой подход свидетельствует о том, что в Берлине на самом деле никогда не были заинтересованы в реальном расследовании так называемого "дела о русских хакерах" и вся ситуация изначально конструировалась как очередная провокация против нашей страны», — сказали в МИД.
В случае продолжения властями ФРГ конфронтационной линии Россия оставляет за собой право на применение дальнейших мер реагирования, заявили в ведомстве.
22 октября Евросоюз наложил санкции на двух граждан России, одним из которых является начальник Главного управления Генштаба (ГУ ГШ, бывшее ГРУ) Игорь Костюков. Их обвинили в причастности к кибератаке на бундестаг в 2015 г., сообщалось в официальном журнале Европейского союза.