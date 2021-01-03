Помпео оценил политику администрации Трампа в отношении России
Политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении России была жестче, чем при каком-либо другом главе государства, заявил на своей странице в Twitter американский госсекретарь Майк Помпео.
«Россия, Россия, Россия… давайте поговорим о России, подчеркнем то, что важно. Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы. Эпоха. Полный стоп», – написал он.
Среди заслуг администрации Трампа Помпео указал тот факт, что за время президентства республиканца США ввели санкции против более чем 365 российских физических и юридических лиц. Госсекретарь подчеркнул, что это было сделано в ответ на «дестабилизирующие и агрессивные» действия России в отношении Украины и других европейских государств.
Также Помпео подчеркнул, что Трамп перестроил вооруженные силы страны и инвестировал туда средства, благодаря чему Россия теперь не может «соперничать с американской огневой мощью». Вдобавок сотрудник администрации президента США напомнил об издании им Крымской декларации, отменившей запрет на военную помощь Украине.
Ранее Помпео заявил, что Россия входит в число врагов США. Он назвал президента России Владимира Путина «реальным риском» для тех американцев, которые «любят свободу».