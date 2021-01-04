Лукашенко заявил о необходимости сохранить суверенитет Белоруссии в 2021 году

«Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир... Тем не менее нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год. 2021 г. будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет», — заявил он на встрече с генпрокурором республики Андреем Шведом.