Лукашенко заявил о необходимости сохранить суверенитет Белоруссии в 2021 году
Пандемия коронавируса стала геополитической проблемой, а «крупные игроки» пытаются поделить мир, поэтому Белоруссии надо суметь сохранить свой суверенитет, заявил президент республики Александр Лукашенко, передает «БелТА».
«Как я и предполагал до выборов, пандемия обернется тем, что крупные игроки на мировой арене начнут делить мир... Тем не менее нам надо это учитывать, чтобы не попасть в жернова и нас не перемололи за предстоящий год. 2021 г. будет непростым, нам надо во что бы то ни стало выстоять, сохранить свой суверенитет», — заявил он на встрече с генпрокурором республики Андреем Шведом.
Ранее Лукашенко заявил, что всебелорусское народное собрание, которое состоится 11-12 февраля, не уполномочено вносить какие-либо изменения в конституцию Белоруссии.
Волнения в Белоруссии начались после проведения там президентских выборов. Часть населения страны вышла на массовые акции протеста после объявления официальных итогов голосования, согласно которым Лукашенко поддержало 80,08% избирателей.