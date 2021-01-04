МИД отреагировал картиной с изображением отступающего Наполеона на слова Помпео о России

В своем заявлении среди заслуг администрации Трампа Помпео также указал тот факт, что за время президентства республиканца США ввели санкции против более чем 365 российских физических и юридических лиц. Госсекретарь подчеркнул, что это было сделано в ответ на «дестабилизирующие и агрессивные» действия России в отношении Украины и других европейских государств.