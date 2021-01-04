МИД отреагировал картиной с изображением отступающего Наполеона на слова Помпео о России
МИД России отреагировал в своем Twitter на заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении России была жестче, чем при каком-либо другом главе государства.
«Россия, Россия, Россия… давайте поговорим о России, подчеркнем то, что важно. Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы. Эпоха. Полный стоп», — написал он накануне в Twitter.
МИД России в ответ опубликовал картину Адольфа Нортена «Отступление Наполеона из Москвы».
«Так держать, крутые парни», — добавили в российском МИДе.
В своем заявлении среди заслуг администрации Трампа Помпео также указал тот факт, что за время президентства республиканца США ввели санкции против более чем 365 российских физических и юридических лиц. Госсекретарь подчеркнул, что это было сделано в ответ на «дестабилизирующие и агрессивные» действия России в отношении Украины и других европейских государств.
Помпео подчеркнул, что Трамп перестроил вооруженные силы страны и инвестировал туда средства, благодаря чему Россия теперь не может «соперничать с американской огневой мощью». Вдобавок сотрудник администрации президента США напомнил об издании им Крымской декларации, отменившей запрет на военную помощь Украине.
Ранее Помпео заявил, что Россия входит в число врагов США. Он назвал президента России Владимира Путина «реальным риском» для тех американцев, которые «любят свободу».