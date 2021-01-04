Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

МИД отреагировал картиной с изображением отступающего Наполеона на слова Помпео о России

Ведомости

МИД России отреагировал в своем Twitter на заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что политика администрации президента США Дональда Трампа в отношении России была жестче, чем при каком-либо другом главе государства.

«Россия, Россия, Россия… давайте поговорим о России, подчеркнем то, что важно. Ни одна администрация не относилась к России так жестко, как мы. Эпоха. Полный стоп», — написал он накануне в Twitter.

МИД России в ответ опубликовал картину Адольфа Нортена «Отступление Наполеона из Москвы».

«Так держать, крутые парни», — добавили в российском МИДе.

В своем заявлении среди заслуг администрации Трампа Помпео также указал тот факт, что за время президентства республиканца США ввели санкции против более чем 365 российских физических и юридических лиц. Госсекретарь подчеркнул, что это было сделано в ответ на «дестабилизирующие и агрессивные» действия России в отношении Украины и других европейских государств.

Помпео подчеркнул, что Трамп перестроил вооруженные силы страны и инвестировал туда средства, благодаря чему Россия теперь не может «соперничать с американской огневой мощью». Вдобавок сотрудник администрации президента США напомнил об издании им Крымской декларации, отменившей запрет на военную помощь Украине.

Ранее Помпео заявил, что Россия входит в число врагов США. Он назвал президента России Владимира Путина «реальным риском» для тех американцев, которые «любят свободу».

Ранее по теме: Помпео оценил политику администрации Трампа в отношении России

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных