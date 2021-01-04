Алиев подписал указ о создании Фонда возрождения Карабаха
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании Фонда возрождения Карабаха, сообщает государственное агентство «Азертадж».
В постановлении отмечается, что возрождение территорий, разграбленных «армянскими захватчиками», послужит укреплению политического и экономического суверенитета страны.
«В освобожденных регионах будут обеспечены поселения, достойная жизнь и экономическая деятельность, строительные и восстановительные работы, которые будут проводиться в этих районах, станут важным этапом в новом процессе развития Азербайджана», — отмечает агентство.
Фонд «Возрождение Карабаха» будет создан как публичное юридическое лицо для обеспечения современной и достойной жизни на освобожденных территориях, проведения строительных и восстановительных работ, а также обеспечения безопасного проживания, говорится в документе.
9 ноября Армения и Азербайджан подписали соглашение при посредничестве России, которое положило конец войне в Нагорном Карабахе. Баку и Ереван обязались обменяться пленными, а также телами погибших. В рамках договоренностей Армения обязалась вывести свои войска из зоны конфликта, а также вернуть Азербайджану контролируемые Нагорным Карабахом Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский районы. Власти Азербайджана также закрепили за собой юг Карабаха и город Шуша. Оставшаяся территория региона контролируется непризнанной НКР. Российские миротворцы обеспечивают безопасность связи НКР с Арменией через Лачинский коридор.