В Белом доме оценили возможность разговора Путина и Байдена
Пока нет информации о возможном телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.
«У меня нет информации по телефонному разговору с президентом Путиным», — отметила Псаки. По ее словам, первым Байден позвонит премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Затем Байден может позвонить главам стран-партнеров и союзников США, добавила Псаки.
20 января кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден вступил в должность и стал 46 президентом США. Экс-президент республиканец Дональд Трамп покинул Белый дом и вместе с супругой Меланьей улетел на авиабазу Эндрюс. Как сообщают американские СМИ, оттуда чета Трампов отправилась в свою резиденцию во Флориде. Вскоре после отлета Трампов Байден в своем Twitter-аккаунте написал, что «в Америке наступает новый день».
Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента 15 декабря, он направил ему телеграмму после голосования выборщиков. По мнению президента России, Москва и Вашингтон могут «способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», несмотря на разногласия. Сам Байден до выборов называл Россию самой большой угрозой для США, но позже отмечал, что намерен придерживаться многостороннего подхода в отношении России, Ирана и Китая.