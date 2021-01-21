В Белом доме оценили возможность разговора Путина и Байдена

Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента 15 декабря, он направил ему телеграмму после голосования выборщиков. По мнению президента России, Москва и Вашингтон могут «способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», несмотря на разногласия. Сам Байден до выборов называл Россию самой большой угрозой для США, но позже отмечал, что намерен придерживаться многостороннего подхода в отношении России, Ирана и Китая.