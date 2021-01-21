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В Белом доме оценили возможность разговора Путина и Байдена

Ведомости

Пока нет информации о возможном телефонном разговоре президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

«У меня нет информации по телефонному разговору с президентом Путиным», — отметила Псаки. По ее словам, первым Байден позвонит премьер-министру Канады Джастину Трюдо. Затем Байден может позвонить главам стран-партнеров и союзников США, добавила Псаки. 

20 января кандидат в президенты США от демократической партии Джо Байден вступил в должность и стал 46 президентом США. Экс-президент республиканец Дональд Трамп покинул Белый дом и вместе с супругой Меланьей улетел на авиабазу Эндрюс. Как сообщают американские СМИ, оттуда чета Трампов отправилась в свою резиденцию во Флориде. Вскоре после отлета Трампов Байден в своем Twitter-аккаунте написал, что «в Америке наступает новый день».

Путин поздравил Байдена с победой на выборах президента 15 декабря, он направил ему телеграмму после голосования выборщиков. По мнению президента России, Москва и Вашингтон могут «способствовать решению многих проблем и вызовов, с которыми сейчас сталкивается мир», несмотря на разногласия. Сам Байден до выборов называл Россию самой большой угрозой для США, но позже отмечал, что намерен придерживаться многостороннего подхода в отношении России, Ирана и Китая.

Ранее по теме: Байден вступил в должность президента США

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных