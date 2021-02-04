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Минэнерго Украины призвало закупать ядерное топливо из США вместо России

Ведомости

Украине следует отказаться от российского ядерного топлива для своих АЭС в пользу американского, заявил и.о. министра энергетики страны Юрий Витренко во время презентации национальной экономической стратегии государства до 2030 г. в сферах энергетики, добывающей отрасли и защиты окружающей среды.

«Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо поставок из РФ, как сейчас», — заявил он. Трансляция выступления велась на Youtube-канале украинского правительства.

Кроме того, важным элементом национальной безопасности Украины Витренко назвал интеграцию энергосистемы страны с европейской. Он уточнил, что власти планируют сделать это до 2023 г.

В 2014 г. Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива на некоторые блоки своих АЭС до 2020 г. В июле 2018 г. украинская госкомпания «Энергоатом» провела полную загрузку блока № 3 Южно-Украинской атомной электростанции (ЮАЭС) топливом американского предприятия. Ранее топливо из США использовалось на украинских АЭС только вместе с российским. 

Российский МИД неоднократно предостерегал Киев от перевода АЭС на американское сырье. В ведомстве заявили об игнорировании Украиной «соображений ядерной безопасности» и отметили, что тепловыделяющие сборки, производимые Westinghouse, «неоднократно демонстрировали несоответствие требованиям к качеству топлива для реактора ВВЭР-1000». 

Как уточняет ТАСС, на украинских АЭС работает 13 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 и два — с ВВЭР-440. Все были сконструированы под топливо российской компании ТВЭЛ.

Ранее по теме: Westinghouse предоставит Украине технологию производства ядерного топлива

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных