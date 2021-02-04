Минэнерго Украины призвало закупать ядерное топливо из США вместо России

В 2014 г. Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива на некоторые блоки своих АЭС до 2020 г. В июле 2018 г. украинская госкомпания «Энергоатом» провела полную загрузку блока № 3 Южно-Украинской атомной электростанции (ЮАЭС) топливом американского предприятия. Ранее топливо из США использовалось на украинских АЭС только вместе с российским.