Минэнерго Украины призвало закупать ядерное топливо из США вместо России
Украине следует отказаться от российского ядерного топлива для своих АЭС в пользу американского, заявил и.о. министра энергетики страны Юрий Витренко во время презентации национальной экономической стратегии государства до 2030 г. в сферах энергетики, добывающей отрасли и защиты окружающей среды.
«Мы должны перейти на поставки ядерного топлива из США вместо поставок из РФ, как сейчас», — заявил он. Трансляция выступления велась на Youtube-канале украинского правительства.
Кроме того, важным элементом национальной безопасности Украины Витренко назвал интеграцию энергосистемы страны с европейской. Он уточнил, что власти планируют сделать это до 2023 г.
В 2014 г. Украина договорилась с американской компанией Westinghouse о поставках ядерного топлива на некоторые блоки своих АЭС до 2020 г. В июле 2018 г. украинская госкомпания «Энергоатом» провела полную загрузку блока № 3 Южно-Украинской атомной электростанции (ЮАЭС) топливом американского предприятия. Ранее топливо из США использовалось на украинских АЭС только вместе с российским.
Российский МИД неоднократно предостерегал Киев от перевода АЭС на американское сырье. В ведомстве заявили об игнорировании Украиной «соображений ядерной безопасности» и отметили, что тепловыделяющие сборки, производимые Westinghouse, «неоднократно демонстрировали несоответствие требованиям к качеству топлива для реактора ВВЭР-1000».
Как уточняет ТАСС, на украинских АЭС работает 13 энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1000 и два — с ВВЭР-440. Все были сконструированы под топливо российской компании ТВЭЛ.