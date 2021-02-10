Politico: Байден может получить доступ к разговорам Путина и Трампа
Президент США Джо Байден может получить доступ к записям разговоров президента России Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа, сообщило издание Politico со ссылкой на бывшего чиновника из администрации Трампа.
Как отмечает издание, за четыре года между Трампом и Путиным состоялось примерно 12 «бессвязных» телефонных разговоров и встреч. «Понимание того, что было сказано между ними, может помочь прояснить, раскрывал ли Трамп когда-либо конфиденциальную информацию или заключал какие-либо сделки с кремлевским лидером», — говорится в материале.
Бывший сотрудник администрации Трампа рассказал изданию, что записи разговоров Трампа и Путина вместе с записями других разговоров были переданы в Национальное управление архивов и документации и доступны там сейчас. Собеседник издания пояснил, что команде Байдена по национальной безопасности не нужно разрешение бывшей администрации на доступ к записям. «Все материалы звонков принадлежат Байдену. Есть только один президент одновременно», — отметил чиновник.
Администрация Байдена не стала комментировать, видела ли она содержание звонков. Совет национальной безопасности не зарегистрировал жалоб на доступ администрации к записям разговоров Трампа и Путина, добавило издание.
«Это приоритет национальной безопасности — выяснить, что Трамп сказал Путину за четыре года его пребывания на посту. Некоторые вещи, например, то, что происходило на встречах с глазу на глаз, где не было ни одного американского переводчика или записывающего, могут никогда не быть полностью известны. Но я был бы очень удивлен, если бы новая команда национальной безопасности не пыталась получить доступ к записям звонков», — сказал бывший сотрудник нацбезопасности, близкий к Байдену.
Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.