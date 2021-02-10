Politico: Байден может получить доступ к разговорам Путина и Трампа

«Это приоритет национальной безопасности — выяснить, что Трамп сказал Путину за четыре года его пребывания на посту. Некоторые вещи, например, то, что происходило на встречах с глазу на глаз, где не было ни одного американского переводчика или записывающего, могут никогда не быть полностью известны. Но я был бы очень удивлен, если бы новая команда национальной безопасности не пыталась получить доступ к записям звонков», — сказал бывший сотрудник нацбезопасности, близкий к Байдену.