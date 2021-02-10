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Politico: Байден может получить доступ к разговорам Путина и Трампа

Ведомости

Президент США Джо Байден может получить доступ к записям разговоров президента России Владимира Путина и бывшего президента США Дональда Трампа, сообщило издание Politico со ссылкой на бывшего чиновника из администрации Трампа. 

Как отмечает издание, за четыре года между Трампом и Путиным состоялось примерно 12 «бессвязных» телефонных разговоров и встреч. «Понимание того, что было сказано между ними, может помочь прояснить, раскрывал ли Трамп когда-либо конфиденциальную информацию или заключал какие-либо сделки с кремлевским лидером», — говорится в материале.

Бывший сотрудник администрации Трампа рассказал изданию, что записи разговоров Трампа и Путина вместе с записями других разговоров были переданы в Национальное управление архивов и документации и доступны там сейчас. Собеседник издания пояснил, что команде Байдена по национальной безопасности не нужно разрешение бывшей администрации на доступ к записям. «Все материалы звонков принадлежат Байдену. Есть только один президент одновременно», — отметил чиновник. 

Администрация Байдена не стала комментировать, видела ли она содержание звонков. Совет национальной безопасности не зарегистрировал жалоб на доступ администрации к записям разговоров Трампа и Путина, добавило издание. 

«Это приоритет национальной безопасности — выяснить, что Трамп сказал Путину за четыре года его пребывания на посту. Некоторые вещи, например, то, что происходило на встречах с глазу на глаз, где не было ни одного американского переводчика или записывающего, могут никогда не быть полностью известны. Но я был бы очень удивлен, если бы новая команда национальной безопасности не пыталась получить доступ к записям звонков», — сказал бывший сотрудник нацбезопасности, близкий к Байдену.

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом для победы минимуме в 270. Трамп набрал 232 голоса. 6 января конгресс США утвердил победу Байдена. Трамп утверждает, что результаты выборов были сфальсифицированы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных