Захарова заявила о подготовке Западом незаконных акций в России
Действиями людей, призывающих россиян к участию в незаконных акциях, управляют «западные кураторы», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«За всеми людьми, которые сейчас называют себя оппозиционерами и призывают к незаконным акциям, мы видим стоящих западных кураторов», — сказала Захарова.
Она напомнила о прошедшей накануне встрече на площадке польского представительства при ЕС в Брюсселе, в ходе которой страны ЕС, США и Британия провели переговоры с главой региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Леонидом Волковым и исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым. После этой встречи Волков и Ашурков «изменили свой подход к проведению акций», подчеркнула Захарова.
9 февраля Волков сообщил, что 14 февраля в России пройдет новая акция протеста, не предполагающая прямого взаимодействия с полицией. При этом ранее он утверждал, что следующие митинги планируются весной и летом.
Несогласованные акции протеста в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», на них были задержаны более 11 тыс. человек.