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Захарова заявила о подготовке Западом незаконных акций в России

Ведомости

Действиями людей, призывающих россиян к участию в незаконных акциях, управляют «западные кураторы», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«За всеми людьми, которые сейчас называют себя оппозиционерами и призывают к незаконным акциям, мы видим стоящих западных кураторов», — сказала Захарова. 

Она напомнила о прошедшей накануне встрече на площадке польского представительства при ЕС в Брюсселе, в ходе которой страны ЕС, США и Британия провели переговоры с главой региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Леонидом Волковым и исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым. После этой встречи Волков и Ашурков «изменили свой подход к проведению акций», подчеркнула Захарова.

9 февраля Волков сообщил, что 14 февраля в России пройдет новая акция протеста, не предполагающая прямого взаимодействия с полицией. При этом ранее он утверждал, что следующие митинги планируются весной и летом. 

Несогласованные акции протеста в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. По данным «ОВД-инфо», на них были задержаны более 11 тыс. человек.

Ранее по теме: В МИДе призвали перестать называть сторонников Навального оппозицией

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных