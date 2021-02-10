Захарова заявила о подготовке Западом незаконных акций в России

Она напомнила о прошедшей накануне встрече на площадке польского представительства при ЕС в Брюсселе, в ходе которой страны ЕС, США и Британия провели переговоры с главой региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Леонидом Волковым и исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым. После этой встречи Волков и Ашурков «изменили свой подход к проведению акций», подчеркнула Захарова.