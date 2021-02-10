Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию «послушной» страной

Он отметил, что западные страны хотят заставить Россию согласиться с «весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции», а также чтобы Россия была «удобной территорией» для продвижения их интересов в сфере безопасности, экономики и общественно-политической сфере. По словам министра, с каждым днем эти попытки становятся все более ожесточенными.