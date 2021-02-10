Лавров заявил о попытках Запада сделать Россию «послушной» страной
Ряд стран Запада хотят сделать Россию «послушной» страной, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на церемонии возложения цветов к мемориальным доскам в память о погибших дипломатах.
«Любые попытки России стать самостоятельной, отстаивать свое право на независимую внешнюю политику, на защиту международного права наталкиваются на все более ожесточенное сопротивление тех наших западных коллег, которые хотят сделать нас по большому счету послушными», — сказал Лавров (цитата по ТАСС).
Он отметил, что западные страны хотят заставить Россию согласиться с «весьма сомнительными интерпретациями общечеловеческих ценностей, которые они сами исповедуют и которые противоречат российской культурной традиции», а также чтобы Россия была «удобной территорией» для продвижения их интересов в сфере безопасности, экономики и общественно-политической сфере. По словам министра, с каждым днем эти попытки становятся все более ожесточенными.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву был нацелен на то, чтобы устроить «публичную порку» страны, однако сделать этого не получилось, что привело к «истерике» Евросоюза.