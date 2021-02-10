Посольство США ответило на обвинение Захаровой в подготовке протестов Западом
США никоим образом не вовлечены в организацию протестов в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское посольство в Москве.
«Любые обвинения или инсинуации (на этот счет) — это лишь попытка отвлечь внимание общественности и СМИ от стремлений граждан России мирно выразить свое мнение», — говорится в сообщении.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действиями людей, призывающих россиян к участию в незаконных акциях, управляют «западные кураторы». Она напомнила о встрече представителей ЕС, США и Британии с главой региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Леонидом Волковым и исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым, после которой они изменили свой подход к проведению акций.
9 февраля Волков сообщил, что 14 февраля в России пройдет новая акция протеста, не предполагающая прямого взаимодействия с полицией. При этом ранее он утверждал, что следующие митинги планируются весной и летом.
Несогласованные акции протеста в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля.