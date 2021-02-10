Посольство США ответило на обвинение Захаровой в подготовке протестов Западом

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действиями людей, призывающих россиян к участию в незаконных акциях, управляют «западные кураторы». Она напомнила о встрече представителей ЕС, США и Британии с главой региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Леонидом Волковым и исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым, после которой они изменили свой подход к проведению акций.