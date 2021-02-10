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Посольство США ответило на обвинение Захаровой в подготовке протестов Западом

Ведомости

США никоим образом не вовлечены в организацию протестов в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на американское посольство в Москве.

«Любые обвинения или инсинуации (на этот счет) — это лишь попытка отвлечь внимание общественности и СМИ от стремлений граждан России мирно выразить свое мнение», — говорится в сообщении.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что действиями людей, призывающих россиян к участию в незаконных акциях, управляют «западные кураторы». Она напомнила о встрече представителей ЕС, США и Британии с главой региональных штабов Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Леонидом Волковым и исполнительным директором ФБК Владимиром Ашурковым, после которой они изменили свой подход к проведению акций.

9 февраля Волков сообщил, что 14 февраля в России пройдет новая акция протеста, не предполагающая прямого взаимодействия с полицией. При этом ранее он утверждал, что следующие митинги планируются весной и летом. 

Несогласованные акции протеста в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля. 

Ранее по теме: Захарова заявила о подготовке Западом незаконных акций в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных