МИД Германии заявил о заинтересованности в улучшении отношений с Россией
Германия заинтересована в улучшении отношений между Россией и Евросоюзом, заявил глава МИД ФРГ Хайко Маас в ходе выступления на слушаниях в бундестаге.
«Чем сложнее времена, тем более ясным языком мы должны говорить с Москвой. Но у нас есть интерес к улучшению отношений Европы с Россией. И мы сохраним готовность к диалогу», — сказал Маас (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что улучшение отношений между Россией и ЕС зависит от Москвы.
Министр также заявил, что выступает против стратегии разрушения всех мостов в отношениях с Россией. При этом он не исключил, что Евросоюз может ввести персональные санкции в отношении ряда россиян в связи с реакцией российских властей на несогласованные акции, отмечает ТАСС.
Ранее пресс-служба российского МИД сообщила, что Россия высылает дипломатов Германии, Польши и Швеции за участие в несанкционированных акциях протеста в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального 23 января в Москве.
Позже внешнеполитические ведомства этих стран объявили о высылке российских дипломатов. В МИД Германии отметили, что высылка Россией сотрудника посольства Германии в Москве является «неоправданной», так как он выполнял свою задачу, предусмотренную Венской конвенцией о дипломатических сношениях.