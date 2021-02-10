МИД Германии заявил о заинтересованности в улучшении отношений с Россией

«Чем сложнее времена, тем более ясным языком мы должны говорить с Москвой. Но у нас есть интерес к улучшению отношений Европы с Россией. И мы сохраним готовность к диалогу», — сказал Маас (цитата по «РИА Новости»). Он отметил, что улучшение отношений между Россией и ЕС зависит от Москвы.