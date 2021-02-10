ФРГ выступила за сохранение «Северного потока-2» как рычага давления на Россию
Отказ от проекта «Северный поток — 2» лишит Европу рычага давления на Россию, заявил глава немецкого МИДа Хайко Маас во время выступления в бундестаге.
«Тот, кто в принципе ставит под вопрос "Северный поток — 2", должен также задуматься о том, какие как минимум геостратегические последствия это будет иметь, и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы», — сказал Маас (цитата по ТАСС).
Глава МИД Германии также упрекнул в призывах свернуть проект газопровода те страны, которые сами увеличивают поставки из России других энергоносителей, в частности, тяжелой нефти.
Ранее в поддержку «Северного потока — 2» выступил новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, которого эксперты называют кандидатом в канцлеры после ухода Ангелы Меркель. Лашет отметил, что Германия покупала газ у СССР в куда более сложные времена холодной войны, и продолжит это делать в дальнейшем. При этом он поддержал санкции ЕС против России из-за ситуации на Украине.
В то же время США методично усиливают санкции против проекта строительства газопровода, впервые введенные в декабре 2019 г. Из-за этого в проекте отказались участвовать несколько европейских компаний. Последние ограничения против «Северного потока — 2» Вашингтон ввел 19 января. Под ограничительные меры попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра». Германия называет американские санкции вмешательством в свои внутренние дела, а Россия — проявлением нечестной конкуренции.
«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».