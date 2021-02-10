ФРГ выступила за сохранение «Северного потока-2» как рычага давления на Россию

В то же время США методично усиливают санкции против проекта строительства газопровода, впервые введенные в декабре 2019 г. Из-за этого в проекте отказались участвовать несколько европейских компаний. Последние ограничения против «Северного потока — 2» Вашингтон ввел 19 января. Под ограничительные меры попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра». Германия называет американские санкции вмешательством в свои внутренние дела, а Россия — проявлением нечестной конкуренции.