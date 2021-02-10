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ФРГ выступила за сохранение «Северного потока-2» как рычага давления на Россию

Ведомости

Отказ от проекта «Северный поток — 2» лишит Европу рычага давления на Россию, заявил глава немецкого МИДа Хайко Маас во время выступления в бундестаге.

«Тот, кто в принципе ставит под вопрос "Северный поток — 2", должен также задуматься о том, какие как минимум геостратегические последствия это будет иметь, и что это будет означать с точки зрения возможностей оказания влияния на Россию со стороны Европы», — сказал Маас (цитата по ТАСС).

Глава МИД Германии также упрекнул в призывах свернуть проект газопровода те страны, которые сами увеличивают поставки из России других энергоносителей, в частности, тяжелой нефти.

Ранее в поддержку «Северного потока — 2» выступил новый председатель правящей в Германии партии Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет, которого эксперты называют кандидатом в канцлеры после ухода Ангелы Меркель. Лашет отметил, что Германия покупала газ у СССР в куда более сложные времена холодной войны, и продолжит это делать в дальнейшем. При этом он поддержал санкции ЕС против России из-за ситуации на Украине.

В то же время США методично усиливают санкции против проекта строительства газопровода, впервые введенные в декабре 2019 г. Из-за этого в проекте отказались участвовать несколько европейских компаний. Последние ограничения против «Северного потока — 2» Вашингтон ввел 19 января. Под ограничительные меры попали трубоукладчик газопровода «Фортуна», владеющая этим судном компания KVT-RUS, а также предприятие «Рустанкер» и нефтяные танкеры «Максим Горький» и «Сиерра». Германия называет американские санкции вмешательством в свои внутренние дела, а Россия — проявлением нечестной конкуренции.

«Северный поток – 2» – газопровод, идущий из России в Германию по дну Балтийского моря в обход балтийских стран и Польши. Мощность газопровода будет доходить до 55 млрд куб. м. газа в год. Оператор «Северного потока – 2» – Nord Stream 2 AG – принадлежит «Газпрому».

Ранее по теме: Назван срок завершения строительства «Северного потока – 2» в водах Дании

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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