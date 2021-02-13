Госдеп США сообщил о подготовке мер в ответ на нарушения прав человека в России

«Мы также очень внимательно изучаем нарушения прав человека, о которых я говорил, и я подозреваю, что вы услышите, как мы больше расскажем о соответствующих политических ответах на этот список злоупотреблений и правонарушений, которые, как мы видели, исходят из Москвы и имеют место на территории России», — рассказал он.