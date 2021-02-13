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Госдеп США сообщил о подготовке мер в ответ на нарушения прав человека в России

Ведомости

Госдепартамент США изучает случаи нарушения прав человека, имевшие, по мнению ведомства, место в России, и в скором времени может подготовить ответные меры, сообщил на брифинге представитель ведомства Нед Прайс.

«Мы также очень внимательно изучаем нарушения прав человека, о которых я говорил, и я подозреваю, что вы услышите, как мы больше расскажем о соответствующих политических ответах на этот список злоупотреблений и правонарушений, которые, как мы видели, исходят из Москвы и имеют место на территории России», — рассказал он.

В частности, Прайс заявил о жестоких действиях в отношении россиян, которые приняли участие в акциях, организованных в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.

Несогласованные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля.

11 февраля Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД предупредили россиян об ответственности за публикацию в интернете призывов к проведению несанкционированных акций протеста и за участие в них. В МВД также напомнили, что по итогам прошедших акций возбуждено 90 уголовных дел.

Ранее по теме: Посольство США ответило на обвинение Захаровой в подготовке протестов Западом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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