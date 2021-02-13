Госдеп США сообщил о подготовке мер в ответ на нарушения прав человека в России
Госдепартамент США изучает случаи нарушения прав человека, имевшие, по мнению ведомства, место в России, и в скором времени может подготовить ответные меры, сообщил на брифинге представитель ведомства Нед Прайс.
«Мы также очень внимательно изучаем нарушения прав человека, о которых я говорил, и я подозреваю, что вы услышите, как мы больше расскажем о соответствующих политических ответах на этот список злоупотреблений и правонарушений, которые, как мы видели, исходят из Москвы и имеют место на территории России», — рассказал он.
В частности, Прайс заявил о жестоких действиях в отношении россиян, которые приняли участие в акциях, организованных в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; включен Минюстом в реестр НКО-иноагентов) Алексея Навального.
Несогласованные акции протеста в поддержку Навального, арестованного 18 января за нарушение условий испытательного срока по делу «Ив Роше» и 2 февраля осужденного на 3,5 года колонии общего режима, состоялись в ряде городов России 23 и 31 января, а также 2 февраля.
11 февраля Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД предупредили россиян об ответственности за публикацию в интернете призывов к проведению несанкционированных акций протеста и за участие в них. В МВД также напомнили, что по итогам прошедших акций возбуждено 90 уголовных дел.