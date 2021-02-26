Премьер Украины поручил рассмотреть вопрос санкций против белорусских бизнесменов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил украинским ведомствам рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских бизнесменов, близких к президенту республики Александру Лукашенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем канале в Telegram.
«Шмыгаль дал поручение МИДу, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов близких к режиму Лукашенко», — написал Гончаренко, приложив к посту копию документа.
Соответствующий запрос ранее в адрес правительства направил сам депутат. Он напомнил, что и Европейский Союз, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, которые близки к Лукашенко.
«Украина вместе с тем не продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко», — подчеркнул депутат.
Ранее совет Евросоюза согласовал третий пакет санкций против 29 белорусских чиновников и семи связанных с властями страны компаний. В декабре 2020 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против Центральной избирательной комиссии Белоруссии (ЦИК), спецназа «Альфа», минского ОМОНа, а также первого заместителя МВД республики Геннадия Казакевича «за их роль в мошеннических президентских выборах в Белоруссии 9 августа 2020 г. и последующее насильственное подавление мирных демократических протестов».
9 августа 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию.