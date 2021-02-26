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Премьер Украины поручил рассмотреть вопрос санкций против белорусских бизнесменов

Ведомости

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил украинским ведомствам рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских бизнесменов, близких к президенту республики Александру Лукашенко. Об этом сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем канале в Telegram.

«Шмыгаль дал поручение МИДу, Минэкономики и Госпогранслужбе рассмотреть вопрос о введении санкций против белорусских чиновников и бизнесменов близких к режиму Лукашенко», — написал Гончаренко, приложив к посту копию документа.

Соответствующий запрос ранее в адрес правительства направил сам депутат. Он напомнил, что и Европейский Союз, и Великобритания, и США вводят санкции против белорусских чиновников и бизнесменов, которые близки к Лукашенко.

«Украина вместе с тем не продолжает свою санкционную политику и своим молчанием, по сути, поддерживает режим Лукашенко», — подчеркнул депутат.

Ранее совет Евросоюза согласовал третий пакет санкций против 29 белорусских чиновников и семи связанных с властями страны компаний. В декабре 2020 г. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции против Центральной избирательной комиссии Белоруссии (ЦИК), спецназа «Альфа», минского ОМОНа, а также первого заместителя МВД республики Геннадия Казакевича «за их роль в мошеннических президентских выборах в Белоруссии 9 августа 2020 г. и последующее насильственное подавление мирных демократических протестов».

9 августа 2020 г. в Белоруссии прошли выборы президента. ЦИК сообщил, что действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей. После этого в стране начались акции протеста. ЕС ранее принял резолюцию, в которой признал прошедшие выборы «сфальсифицированными» и назвал правление Лукашенко «нелегитимным». США поддержали эту позицию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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