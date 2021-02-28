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Президент Чехии попросил Путина начать поставки «Спутника V»

Ведомости

Президент Чехии Милош Земан рассказал в эфире CNN Prima News, что направил российскому президенту Владимиру Путину письмо с просьбой начать поставки вакцины от коронавируса «Спутник V».

«Если я был проинформирован должным образом, этот запрос будет удовлетворен», — заявил он.

Земан подчеркнул, что препарату потребуется регистрация, однако, по его словам, достаточно будет одобрения чешского регулятора. Как отмечает телеканал, в этом вопросе с президентом не согласны многие эксперты, а также министр здравоохранения страны, которые выступают за необходимость регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).

9 февраля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку на регистрацию «Спутника V». По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.

Ранее по теме: Разработчики «Спутника V» рассказали о ходе его регистрации в ЕС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных