Президент Чехии попросил Путина начать поставки «Спутника V»
Президент Чехии Милош Земан рассказал в эфире CNN Prima News, что направил российскому президенту Владимиру Путину письмо с просьбой начать поставки вакцины от коронавируса «Спутник V».
«Если я был проинформирован должным образом, этот запрос будет удовлетворен», — заявил он.
Земан подчеркнул, что препарату потребуется регистрация, однако, по его словам, достаточно будет одобрения чешского регулятора. Как отмечает телеканал, в этом вопросе с президентом не согласны многие эксперты, а также министр здравоохранения страны, которые выступают за необходимость регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).
9 февраля Российский фонд прямых инвестиций сообщил, что Европейское агентство по лекарственным средствам приняло заявку на регистрацию «Спутника V». По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. Препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.