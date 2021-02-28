Президент Чехии попросил Путина начать поставки «Спутника V»

Земан подчеркнул, что препарату потребуется регистрация, однако, по его словам, достаточно будет одобрения чешского регулятора. Как отмечает телеканал, в этом вопросе с президентом не согласны многие эксперты, а также министр здравоохранения страны, которые выступают за необходимость регистрации вакцины Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA).