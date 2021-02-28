Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о юридическом закреплении обязательств депутата перед своими избирателями, взятых в ходе предвыборной кампании, сообщила пресс-служба ГД.
«Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют — строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», — заявил Володин.
По его мнению, фиксация предвыборных обещаний, поправки о которой могут быть внесены в закон о статусе депутата или регламент ГД, позволит реализовывать взятые обязательства более системно. После избрания Госдумы следующего созыва можно будет вести работу в парламенте на основе сформированного прозрачного массива предложений граждан, добавил Володин.