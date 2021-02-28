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Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов

Ведомости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил рассмотреть вопрос о юридическом закреплении обязательств депутата перед своими избирателями, взятых в ходе предвыборной кампании, сообщила пресс-служба ГД.

«Люди обращаются к кандидатам в депутаты с проблемами, которые их волнуют — строительство дорог, ремонт школ, модернизация больниц, выделение жилья для детей-сирот и многое другое. Депутат не имеет права об этом забывать. Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», — заявил Володин.

По его мнению, фиксация предвыборных обещаний, поправки о которой могут быть внесены в закон о статусе депутата или регламент ГД, позволит реализовывать взятые обязательства более системно. После избрания Госдумы следующего созыва можно будет вести работу в парламенте на основе сформированного прозрачного массива предложений граждан, добавил Володин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных