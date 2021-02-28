Володин предложил юридически закрепить предвыборные обещания депутатов

По его мнению, фиксация предвыборных обещаний, поправки о которой могут быть внесены в закон о статусе депутата или регламент ГД, позволит реализовывать взятые обязательства более системно. После избрания Госдумы следующего созыва можно будет вести работу в парламенте на основе сформированного прозрачного массива предложений граждан, добавил Володин.