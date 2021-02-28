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Лавров заявил в послании Совету Европы о дискриминации русскоязычного населения Украины

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Отсутствие реакции на дискриминацию русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии подрывает авторитет Совета Европы (СЕ), следует из послания министра иностранных дел России Сергея Лаврова генсеку СЕ Марии Пейчинович-Бурич по случаю 25-летия вступления России в организацию.

«Отсутствие надлежащей реакции на такие массовые и долгосрочные нарушения прав человека, как дискриминация русского и русскоязычного населения на Украине и в странах Балтии, расшатывает авторитет Совета Европы», — считает Лавров.

Министр добавил, что Совет Европы не должен равнодушно относиться к проявлениям исторического ревизионизма и возвеличивания пособников нацистов. Лавров также с сожалением отметил, что за 25 лет со дня вступления России в СЕ европейцы не смогли воспользоваться этим историческим шансом.

«Убежден, что будущее Совета Европы зависит от его способности сохранять самостоятельность и подлинно общеевропейский характер, не становиться заложником блоковых подходов и мышления, работать без двойных стандартов в интересах всех стран континента», — добавил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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