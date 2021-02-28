Лавров заявил в послании Совету Европы о дискриминации русскоязычного населения Украины

Министр добавил, что Совет Европы не должен равнодушно относиться к проявлениям исторического ревизионизма и возвеличивания пособников нацистов. Лавров также с сожалением отметил, что за 25 лет со дня вступления России в СЕ европейцы не смогли воспользоваться этим историческим шансом.