Пострпед России прокомментировал слухи о выходе России из Совета Европы
Слухи о том, что Россия планирует выйти из Совета Европы (СЕ), лишены оснований и вредят общему делу, заявил постоянный представитель РФ при СЕ Иван Солтановский в интервью ТАСС.
«Регулярно в СМИ муссируются не имеющие реальных оснований слухи о том, что Россия в скором времени выйдет из Совета Европы. Подобное нагнетание обстановки не идет на пользу общему делу», — заявил он.
Вступление России в СЕ 25 лет назад стало, по мнению дипломата, стало доказательством сделанного страной выбора в пользу открытости и сотрудничества.
Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил о готовности разорвать отношения с Евросоюзом, если он введет новые санкции. В МИДе позднее пояснили, что министр заявил о готовности к разрыву отношений, «если он пройдет по инициативе ЕС». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что смысл заявления главы российского МИД заключается в том, что Москва не хочет разрыва связей с ЕС, но если Брюссель пойдет по пути введения санкций, Россия будет «готова к худшему».