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В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт»

Ведомости

В Москве первые добровольцы прошли вакцинацию от коронавируса препаратом «Спутник лайт», сообщается на сайте мэра столицы.

«Сегодня первым участникам исследования вакцины от коронавируса "Спутник лайт" сделали прививки. По мере того, как добровольцы будут проходить обследование, объемы вакцинации будут увеличиваться», — рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, за два дня медосмотр прошли 490 добровольцев. В будущем новый препарат планируют использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной «Спутник V».

О начале клинических испытаний препарата мэр Москвы Сергей Собянин заявил 18 февраля. В исследованиях примут участие 6 тыс. совершеннолетних граждан России и ОАЭ. Российская часть исследования пройдет в десяти московских поликлиниках, для вакцинации потребуется один визит в медучреждение. Иммунитет после вакцинации начнет формироваться через неделю и достигнет максимума через месяц после прививки, рассказал он.

В России официально зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первой стала вакцина «Спутник V», разработанная в научном Центре им. Гамалеи в Москве. Вторая вакцина – «ЭпиВакКорона» – была зарегистрирована в октябре. В январе в России началась массовая вакцинация населения от коронавируса.

Ранее по теме: Гинцбург заявил о завершении второй фазы испытаний вакцины «Спутник Лайт»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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