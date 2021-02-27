В Москве началась вакцинация добровольцев препаратом «Спутник лайт»

О начале клинических испытаний препарата мэр Москвы Сергей Собянин заявил 18 февраля. В исследованиях примут участие 6 тыс. совершеннолетних граждан России и ОАЭ. Российская часть исследования пройдет в десяти московских поликлиниках, для вакцинации потребуется один визит в медучреждение. Иммунитет после вакцинации начнет формироваться через неделю и достигнет максимума через месяц после прививки, рассказал он.