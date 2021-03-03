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Су-27 сопроводил два бомбардировщика США над Балтийским морем

Ведомости

Российский истребитель Су-27 сопроводил два американских бомбардировщика В-1В над Балтийским морем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления бороной РФ.

«Третьего марта 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающаяся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа», — сообщили военные.

Отмечается, что нарушения государственной границы РФ допущено не было, а полет российского истребителя осуществлялся по международным правилам использования воздушного пространства.

«После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — добавили в Национальном центре управления обороной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных