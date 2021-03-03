Су-27 сопроводил два бомбардировщика США над Балтийским морем
Российский истребитель Су-27 сопроводил два американских бомбардировщика В-1В над Балтийским морем, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Национальный центр управления бороной РФ.
«Третьего марта 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающаяся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа», — сообщили военные.
Отмечается, что нарушения государственной границы РФ допущено не было, а полет российского истребителя осуществлялся по международным правилам использования воздушного пространства.
«После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — добавили в Национальном центре управления обороной.