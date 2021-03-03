Су-27 сопроводил два бомбардировщика США над Балтийским морем

«Третьего марта 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Балтийского моря были обнаружены приближающаяся к государственной границе РФ две воздушные цели. Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Западного военного округа», — сообщили военные.