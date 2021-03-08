Премьер Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота

Ранее, в начале июля, в Сербии начались акции протеста после того, как Вучич объявил о введении в Белграде повторного карантина и комендантского часа из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. На следующий день президент отменил собственное распоряжение, однако к вечеру у здания парламента начались демонстрации, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Объектом критики стало не повторное введение ограничительных мер, а непоследовательная стратегия властей по борьбе с коронавирусом и становящийся все более авторитарным стиль правления главы государства, писала газета The New York Times.