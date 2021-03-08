Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Политика

Премьер Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота

Ведомости

Незаконное прослушивание президента Сербии Александра Вучича, о котором стало известное в январе, можно рассматривать как попытку государственного переворота, заявила премьер республики Ана Брнабич.

«Его и его семью подслушивали люди, которые были там, чтобы охранять его и защищать от прослушивания иностранных служб. Это длилось месяцами, а может быть, даже годами», — заявила она в эфире TV Pink.

Всего случаев незаконной прослушки, по ее данным, было как минимум 1572, при этом много случаев еще не подтверждено, считает премьер. В случившемся виден след работы силовиков, людей из правящей партии и иностранных спецслужб, добавила Брнабич.

О прослушке президента сообщил в январе глава МВД Сербии Александр Вулин. По его словам, глава государства узнал об этом от «компетентных служб».  Министр добавил, что не может раскрывать детали произошедшего, но прослушивание велось «не из благих намерений». 7 марта он рассказал, что прослушка также велась разговоров брата, отца, а также сына президента.

Ранее, в начале июля, в Сербии начались акции протеста после того, как Вучич объявил о введении в Белграде повторного карантина и комендантского часа из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. На следующий день президент отменил собственное распоряжение, однако к вечеру у здания парламента начались демонстрации, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Объектом критики стало не повторное введение ограничительных мер, а непоследовательная стратегия властей по борьбе с коронавирусом и становящийся все более авторитарным стиль правления главы государства, писала газета The New York Times.

Сам Вучич увидел в протестах «иностранный след». Он заявил, что видит признаки иностранного вмешательства с целью навредить международному имиджу Сербии.

Ранее по теме: Глава МВД Сербии сообщил о незаконном прослушивании президента страны

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных