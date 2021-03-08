Премьер Сербии назвала прослушку Вучича попыткой госпереворота
Незаконное прослушивание президента Сербии Александра Вучича, о котором стало известное в январе, можно рассматривать как попытку государственного переворота, заявила премьер республики Ана Брнабич.
«Его и его семью подслушивали люди, которые были там, чтобы охранять его и защищать от прослушивания иностранных служб. Это длилось месяцами, а может быть, даже годами», — заявила она в эфире TV Pink.
Всего случаев незаконной прослушки, по ее данным, было как минимум 1572, при этом много случаев еще не подтверждено, считает премьер. В случившемся виден след работы силовиков, людей из правящей партии и иностранных спецслужб, добавила Брнабич.
О прослушке президента сообщил в январе глава МВД Сербии Александр Вулин. По его словам, глава государства узнал об этом от «компетентных служб». Министр добавил, что не может раскрывать детали произошедшего, но прослушивание велось «не из благих намерений». 7 марта он рассказал, что прослушка также велась разговоров брата, отца, а также сына президента.
Ранее, в начале июля, в Сербии начались акции протеста после того, как Вучич объявил о введении в Белграде повторного карантина и комендантского часа из-за новой вспышки коронавирусной инфекции. На следующий день президент отменил собственное распоряжение, однако к вечеру у здания парламента начались демонстрации, сопровождавшиеся столкновениями с полицией. Объектом критики стало не повторное введение ограничительных мер, а непоследовательная стратегия властей по борьбе с коронавирусом и становящийся все более авторитарным стиль правления главы государства, писала газета The New York Times.
Сам Вучич увидел в протестах «иностранный след». Он заявил, что видит признаки иностранного вмешательства с целью навредить международному имиджу Сербии.