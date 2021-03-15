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Минобороны Турции заявило об ударах Сирии по Алеппо

Ведомости

Сирия нанесла удары баллистическими ракетами по населенным пунктам в северной части провинции Алеппо, заявило Минобороны Турции.

«Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, находящегося под контролем сирийского режима, поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб», — говорится в сообщении. По данным ведомства, указанные районы расположены в зоне проведения контртеррористической операции вооруженных сил Турции «Щит Евфрата».

Ранее газета Al-Watan телеканал Al Arabiya сообщили, что нефтяные автоцистерны в деревне аль-Хамран недалеко города Джераблус в провинции Алеппо подверглись ракетному удару. В результате начался пожар, сгорели несколько бензовозов и цистерн, несколько человек пострадали.

Операциия «Щит Евфрата» началась в августе 2016 г. и преследовала официальную цель создать зону безопасности на приграничной сирийской территории, до этого занятой ИГИЛ и курдскими отрядами YPG. В марте 2017 г. совет национальной безопасности Турции объявил об окончании операции.

Ранее по теме: Турция заявила об окончании операции в Сирии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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