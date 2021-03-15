Минобороны Турции заявило об ударах Сирии по Алеппо
Сирия нанесла удары баллистическими ракетами по населенным пунктам в северной части провинции Алеппо, заявило Минобороны Турции.
«Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, находящегося под контролем сирийского режима, поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб», — говорится в сообщении. По данным ведомства, указанные районы расположены в зоне проведения контртеррористической операции вооруженных сил Турции «Щит Евфрата».
Ранее газета Al-Watan телеканал Al Arabiya сообщили, что нефтяные автоцистерны в деревне аль-Хамран недалеко города Джераблус в провинции Алеппо подверглись ракетному удару. В результате начался пожар, сгорели несколько бензовозов и цистерн, несколько человек пострадали.
Операциия «Щит Евфрата» началась в августе 2016 г. и преследовала официальную цель создать зону безопасности на приграничной сирийской территории, до этого занятой ИГИЛ и курдскими отрядами YPG. В марте 2017 г. совет национальной безопасности Турции объявил об окончании операции.