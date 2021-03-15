Минобороны Турции заявило об ударах Сирии по Алеппо

«Ракеты, выпущенные из аэропорта Кувейрес в Алеппо, находящегося под контролем сирийского режима, поразили населенные пункты и цистерны с нефтью в районах Джераблус и Эль-Баб», — говорится в сообщении. По данным ведомства, указанные районы расположены в зоне проведения контртеррористической операции вооруженных сил Турции «Щит Евфрата».