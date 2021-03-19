Путин вместе с Шойгу проведет выходные в сибирской тайге

Ранее Путин неоднократно был в тайге. В 2017 г. он отправился туда во время своего визита в Красноярский край. В августе 2018 г. Путин был в Тайге в Туве вместе с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. В 2019 г. он вновь ездил на отдых в сибирскую тайгу накануне своего дня рождения. Тогда президента также сопровождал министр обороны Шойгу.