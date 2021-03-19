Путин вместе с Шойгу проведет выходные в сибирской тайге
Президент России Владимир Путин проведет выходные, 20 и 21 марта, в сибирской тайге, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидается, что компанию ему составит министр обороны России Сергей Шойгу.
«На выходных, в субботу и воскресенье, Путин планирует передохнуть. Он будет в Сибири. Он остается верен своим предпочтениям, предпочтениям в своей любви к России, к российской географии. Неоднократно уже он в этих краях он проводил редкие дни отдыха», — сказал Песков. Пресс-секретарь выразил надежду, что в субботу или воскресенье Кремль получит кадры отдыха президента и опубликует их.
Ранее Путин неоднократно был в тайге. В 2017 г. он отправился туда во время своего визита в Красноярский край. В августе 2018 г. Путин был в Тайге в Туве вместе с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. В 2019 г. он вновь ездил на отдых в сибирскую тайгу накануне своего дня рождения. Тогда президента также сопровождал министр обороны Шойгу.