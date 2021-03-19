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Путин вместе с Шойгу проведет выходные в сибирской тайге

Ведомости

Президент России Владимир Путин проведет выходные, 20 и 21 марта, в сибирской тайге, сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Ожидается, что компанию ему составит министр обороны России Сергей Шойгу.

«На выходных, в субботу и воскресенье, Путин планирует передохнуть. Он будет в Сибири. Он остается верен своим предпочтениям, предпочтениям в своей любви к России, к российской географии. Неоднократно уже он в этих краях он проводил редкие дни отдыха», — сказал Песков. Пресс-секретарь выразил надежду, что в субботу или воскресенье Кремль получит кадры отдыха президента и опубликует их.

Ранее Путин неоднократно был в тайге. В 2017 г. он отправился туда во время своего визита в Красноярский край. В августе 2018 г. Путин был в Тайге в Туве вместе с Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым. В 2019 г. он вновь ездил на отдых в сибирскую тайгу накануне своего дня рождения. Тогда президента также сопровождал министр обороны Шойгу.

Ранее по теме: Путин собрал грибы в сибирской тайге и полюбовался Енисеем. Фотографии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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